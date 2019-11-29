Назван идеальный завтрак для здоровья сердца 29.11.2019, 8:40

Его правила очень просты.

Всем известно, что несбалансированное питание вредит организму. Медики утверждают, что именно нездоровая пища является основной причиной болезней сердца. При этом общие правила здорового питания знакомы многим, но недавно кардиологи сообщили, что первому приёму пищи за день нужно уделить особое внимание, сообщает versiya.info.

Основная ошибка, которую совершают люди — пропускать завтрак или есть слишком мало. «Оба варианта категорически недопустимы» – заявляют специалисты. Также многие привыкли заменять еду на завтрак чашкой кофе, что также не является нормой. Организм воспринимает любые напитки, отличающиеся от воды – как пищу, но взамен не получает полезных веществ, а это наносит серьёзный урон по сердцу. В связи с этим опытный врач-кардиолог назвал правила полезного, для сердечной мышцы, завтрака, противоположные вредным утренним привычкам современных людей.

В первый за день приём пищи идеальней всего съедать почти столько же, сколько мы привыкли есть на обед или ужин. Обосновывается это тем, что потный завтрак приводит к снижению уровня инсулина и риска высокого кровяного давления, что благотворно влияет на сердце. Также, врач рекомендует употреблять с утра определённые продукты, полезные для главного «мотора» организма. К ним относится сыр, яйца, молоко — этот набор продуктов на завтрак известен с детства, но многие пренебрегают ими, а зря. Эти ингредиенты содержат много кальция, который отвечает за сокращение сердечной мышцы, а также регулирует работу сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Нужно потратить 5 минут на приготовление и сердце будет здорово.

Правила завтрака для сердца очень просты, но многие не соблюдают их, следуя за быстрым ритмом жизни в городе, а это очень опасно.