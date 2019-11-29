Геннадий Федынич: Международная организация труда запросила все документы по «делу профсоюзов» 1 29.11.2019, 9:07

2,031

Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП прокомментировал так называемую «амнистию».

Прокурор Центрального района Минска уведомил лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича о том, что последний попадает под действие закона об амнистии, принятого к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пишут naviny.by.

Аналогичное уведомление от прокурора Фрунзенского района получил и Игорь Комлик, сообщается на сайте РЭП.

«В соответствии с постановлением мне сокращается срок отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа частично на один год, — пояснил Федынич. — На этой неделе мы подаем жалобу в Верховный суд об отмене абсурдного решения суда Советского района, которое подтвердил Минский городской суд, — такого решения вообще не должно быть. Повторюсь: мы осуждены незаконно. И если Верховный суд не отменит это решение, у нас остается один путь — Комитет по правам человека ООН».

По словам Федынича, «Международная организация труда запросила у правительства «дело профсоюзов», все документы: МОТ тоже хочет понять, каким образом руководители профсоюзов (не бизнесмены!) оказались виновны в неуплате налогов и получили от этого какой-то доход».

«И мы, и профсоюз намерены добиваться отмены приговора как незаконного. Тем более что и до начала судебного процесса, и после него на нас распространялась клевета о нас — мы и это не забыли. Другое дело, что мы отдаем приоритет проблемам людей, на свои не хватает времени», — подчеркнул Комлик.

24 августа суд Советского района Минска признал лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК) и приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа с пятилетним запретом занимать руководящие должности.

Суд признал профсоюзных деятелей виновными в том, что они «использовали лиц, не посвященных в преступный характер действий, для перевозки денег из-за рубежа, которые не регистрировались в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента». Умышленно искажая данные в бухгалтерском учете, лидеры профсоюза РЭП, как посчитал суд, уклонялись от уплаты налогов.

Суд также постановил взыскать с обвиняемых 47 560 рублей и судебные расходы — 1400 рублей.

Федынич и Комлик вины не признали.