Ученые раскрыли главную загадку неандертальцев 3 29.11.2019, 9:53

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Это опровергает роль современного человека в судьбе нашего ближайшего «родственника».

Ученые Технического университета Эйндховена в Нидерландах выяснили, что причиной вымирания неандертальцев стало сочетание таких факторов, как небольшой размер популяции, близкородственное скрещивание (инбридинг) и случайные колебания численности. Это опровергает роль современного человека в исчезновении древних людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org, пишет lenta.ru.

Исследователи изучили современные популяции охотников-собирателей, чтобы разработать модели популяций неандертальцев различного размера (50,100, 500, 1 000 или 5 000 особей). На них ученые проверили действие инбридинга, эффект Олли (малый размер популяции отрицательно влияет на адаптацию) и ежегодные колебания в показателях рождаемости, смертности и соотношения полов.

Оказалось, что инбридинг сам по себе не смог бы привести к вымиранию. Однако эффект Олли, когда меньше 25 процентов женских особей давали потомство, мог вызвать вымирание популяций размером вплоть до тысячи особей. В сочетании с демографическими колебаниями все популяции в модели исчезли в течение 10 тысяч лет.