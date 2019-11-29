Врет на «голубом глазу»: как и чем любит хвастаться Лукашенко 34 29.11.2019, 9:59

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Диктатор часто делает заявления, адекватность которых вызывает сомнения.

«Салідарнасць» собрала примеры, когда в слова Лукашенко было трудно поверить.

В основном они касаются спортивных достижений и общения с «сильными мира сего».

Cпортсмен и рыболов

После возврашения из ОАЭ в начале ноября Лукашенко рассказал о том, как проводил свободное время в Эмиратах:

– Начали бегать. Я в своем возрасте – 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка – уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу.

Вораст Лукашенко (ему 65 лет) и жара в ОАЭ – не главные препятствия для того, чтобы поверить в слова правителя. Ведь он сам ранее рассказывал, что перестал играть в футбол и занялся хоккеем из-за боли в колене. Известно также, что на колене ему делали операцию.

Своими спортивными достижениями Лукашенко хвастается все время пребывания «на посту». К примеру, в 90-х он рассказывал об успехе в теннисе:

– Ельцин со мной на корте не справляется, Коржаков не справляется, Лужков проиграл три раза.

Это при том, что Лукашенко по возрасту годился в сыновья российскому президенту и мэру Москвы.

Однажды правитель решил удивить сограждан и достижениями в рыбной ловле.

– Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда детство вспоминаю: сяду, попробую... Там рыбы не было, на Припяти. И вот за это время палец сунешь – за палец рыба хватает. Я лично 57 килограмм сома вытащил! 57, 24 и 7 килограмм – три сома поймал, – заверил Лукашенко в 2013-м.

Что любопытно: выловленная им рыба оказалась почти в три раза больше щуки, которую поймал Владимир Путин на отдыхе в Тыве.

Следователь

Однажды Лукашенко заявил, что без какой-либо подготовки раскрыл убийство за одни сутки!

В прошлом году правитель рассказал, как к нему обратился отец убитой жительницы Могилева: подозреваеомого в ее убийстве следствие когда-то отпустило.

– Я сел и сам за сутки изучил дело. И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали, — сообщил правитель.

Юрия Иванова приговорили к 21 году лишения свободы.

«Друг» сильных мира сего

Этой осенью правитель удивил двумя признанями.

– У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном (мотоцикле) ездит?» — заверил Лукашенко школьников.

Правда, почему-то Илон Маск это утверждение опроверг.

Спустя месяц глава Беларуси рассказал о хороших отношениях с бывшим президентом США Билом Клинтоном:

– Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел – он еще больше начал смеяться.