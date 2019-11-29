Европа намерена дожать Кремль 4 Эль Мюрид, «Главред»

29.11.2019, 10:03

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Фото: DPA

Положение «Газпрома» — критическое.

Путин и Зеленский провели телефонный разговор, касающийся транзита газа. Что логично: впереди нормандская четверка, на которой нужно решать проблему Донбасса, а для Кремля Донбасс — это не "русские своих не бросают", а инструмент шантажа Европы и Украины в вопросах газового транзита. На "своих" Кремлю плевать, какие они свои?

Пока, судя по информации о разговоре, подвижек нет. Киев отказывается рассматривать любые временные схемы вроде продления текущего договора, и настаивает на заключении нового. Кроме того, "нулевой вариант" с отказом от взаимных претензий также неприемлем.

Позиции Кремля сейчас очень слабые. Формально ленточки на трубах Турецкого потока и Северного потока-2 к 31 декабря, скорее всего, перережут, но реальные поставки газа начнутся либо существенно позже, либо в объемах, которые никак не повлияют на необходимость транзита через Украину. Уже поэтому вопрос: быть ли транзиту, снят. Быть. А вот условия и сроки еще не определены.

Европа, конечно, намерена дожать кремлевских и поставить их в стесненное положение как сейчас, так и в будущем. И прямо сейчас для этого есть все условия. Прекращение подачи газа в Европу станет тяжелым ударом в первую очередь для Газпрома — он рискует получить массовые иски от потребителей, причем регресс требований к Украине после 31 декабря будет невозможным — договор прекратит свое действие, а потому Украина перестанет нести ответственность по нему. Это проблемы Газпрома — как доставить товар потребителю. В положении Газпрома, когда он выбросил колоссальные ресурсы на строительство газопроводов, да еще и не может занять деньги за рубежом (тут и санкции, и взыскания по решению Стокгольмского арбитража), получить новые штрафные санкции на сотни миллионов, а то и миллиарды долларов — прямой путь к банкротству.

В общем, положение Газпрома тяжелое. И ждать, что Европа участливо отнесется к его проблемам, не приходится. Расчет прост — сейчас у Путина будут выбивать из рук козырь и инструмент шантажа — Донбасс. В обмен на что-то не слишком значительное. Что — примерно понятно, но возможны и варианты. Когда тема Донбасса будет закрыта, его начнут давить дальше. Благо, и южный, и северный маршруты транзита практически беззащитны. И прижимать Кремль объемами разрешенного транзита по ним можно в широком диапазоне.

Впрочем, Кремль сам себе привез все текущие проблемы. Нелепо полагать, что кретинизмом кремлевских не воспользуются.

Эль Мюрид, «Главред»