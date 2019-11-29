Как изменился Минск с тех пор, как его фотографировал Зенон Позняк 7 29.11.2019, 10:18

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Зенон Позняк

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Политик запечатлел неизвестную историю города.

Зенон Позняк — политик, стоявший у истоков независимости Беларуси в начале девяностых. Еще он талантливый фотограф и искусствовед, который в 1960−1980-х годах активно снимал Минск. Как изменился город с тех пор? Портал tut.by сделал фотосравнения, а краевед Павел Ростовцев их прокомментировал.

Зенон Позняк писал: «Стары Менск я здымаў у 60−70-х гадах метадычна і паслядоўна. Я стараўся зняць гістарычную забудову, каб у выпадку, калі Саветы яе знішчаць, потым лягчэй было б горад аднаўляць (тое, што гэтае „потым“ настане, я ніколі не сумняваўся). Стары Менск я здымаў пры любой магчымасці ва ўсе поры года (у тым ліку і ноччу)».

Среди своих инструментов фотограф упоминает как достаточно высококлассную на то время камеру «Искра-2» (6×6, объектив «Индустар 58»), так и довоенный аппарат «Фотокор» (9×12, объектив «Ортагоз») и даже простой массовый «Любитель-2» (6×6, впрочем, об этой камере Позняк говорит, что «лепш было ёй не здымаць»).

А теперь посмотрим на город — тогда и сейчас.

Дом со ставнями, старая Немига и Красный дворик

Первое сравнение — улица Интернациональная. Вид от пересечения с Энгельса в сторону улицы Янки Купалы, 1979 год. В домах по нечетной стороне еще не было кафе и других заведений, на некоторых окнах даже можно заметить сохранившиеся ставни. А вот по четной стороне до 1984 года стоял красивый жилой дом XVIII века. Теперь там парковка за Дворцом Республики.

Улица Интернациональная, 1979 год. Фото было опубликовано в 1984-м в книге «Рэха даўняга часу»

Улица Интернациональная, 2019 год

Дальше — старая Немига, фото сделано до 1968-го. Этот район уцелел в годы войны, и до конца 1960-х здесь бурлила обычная городская жизнь. Тут были небольшие магазинчики «Сорочки», «Пуговицы», «Гаспадарчыя тавары» (вывеску последнего мы видим на здании у левого края кадра).

Пешеходные переходы обозначались не привычными нам знаками, а стрелками-указателями, прикрепленными к стенам домов. К этим же стенам крепились и металлические поручни, держась за которые можно было идти по узким тротуарам зимой. Несмотря на расхожее сегодня мнение, к сохранившейся старой застройке (если она не попадала на трассу главного проспекта) сразу после войны старались относиться бережно: в городе банально не хватало жилплощади.

Обратите внимание на трехэтажный угловой дом, второй слева в кадре. До войны он был двухэтажным, третий этаж надстроили над крепкой коробкой в 1954 году.

Старая Немига. Вид в сторону улицы Мясникова; вправо уходит улица Комсомольская. Снимок сделан до 1968 года. Фото из альбома «Мінск», 1968 год

Улица Немига, 2019 год

А теперь — Красный дворик, снятый еще в конце 1960-х. Зенон Позняк писал об этом фото:

«Двор быў зачынёны (замкнуты), з адным арачным праходам ад вуліцы Койданаўскай, з галерэяй па перыметры на ўзроўні 2-га паверху і з перакідным мастком праз двор паміж блокамі. Папярэдняе даследаванне дазволіла датаваць пабудову канцом XVIII — пачаткам ХІХ стагоддзя. Яшчэ пры Саветах (пачатак 1990-х) стары дворык пачалі разбураць (знішчылі галерэю, масток, усходнюю сцяну). Фізічнага часу на ўратаванне і змаганне за гэтую архітэктуру ў мяне тады ўжо не засталося (ішло галоўнае змаганне — за незалежнасць і свабоду). Пабудову моцна папсавалі (на сённяшні дзень яна, магчыма, ужо не існуе)…»

К счастью, автор ошибся: эти здания сохранились. Но галерея и мостики сегодня придали бы дворику еще больше шарма.

Слева: двор дома по адресу Революционная, 7 / Комсомольская, 11, конец 1960-х. Фото было опубликовано в журнале «Маладосць» и в книге «Добрая фатаграфія». Справа: тот же двор, 2019 год

Раковская с брусчаткой, угловой дом и двор для кино

Это — улица Раковская, еще одно название — Островского, спуск к Немиге. Фото сделано до 1967 года. В те годы проезжая часть была замощена, причем не булыжником, а брусчаткой (как сегодня улица Кирова на спуске к Янки Купалы).

Из зданий, попавших в старый кадр, уцелел лишь дом, рядом с которым стоит автобус (Раковская, 12). Остальную застройку разрушили в 1975 году, во время расчистки площадки под большой дом на Немиге.

Улица Раковская (Островского). Снимок до 1967 года. Фото было опубликовано в фотоальбоме «Минск». Также экземпляр хранится в Национальном историческом музее Беларуси

Улица Раковская, 2019 год

Интересный дом еще стоял во второй половине 1960-х на углу улицы Витебской и Немигского переулка. Вот что писал о нем Зенон Позняк в книге «Рэха даўняга часу».

«Падпарадкаванне плана будынка планіроўцы горада з’яўляецца таксама звычайна сведчаннем старажытнасці гэтай планіроўкі… Такіх архітэктурных асаблівасцей шмат было таксама на вуліцах Астроўскага, Нямізе, Віцебскай. Вуліца Віцебская зыходзілася з Віцебскім завулкам (на самом деле — Немигским. — Прим. TUT.BY) прыблізна пад вуглом 45 градусаў. На рагу гэтых вуліц стаяў дом, дакладна арыентаваны ў плане па напрамку трас. Уваход у дом быў проста з тратуара (калі глядзець у плане — то на вяршыні трапецыі). Такое аб’ёмна-планіровачнае вырашэнне гарадской прасторы, тыповае для барочных гарадоў, і стварае заўсёды своеасаблівы архітэктурны эфект».

Ничего из попавшего в кадр мы сегодня увидеть не сможем. Вся эта застройка пошла под нож бульдозера в 1972−1975 годах.

Слева: дом на углу улицы Витебской и Немигского переулка, вторая половина 1960-х. Фото было опубликовано в журнале «Маладосць». Справа: то же место, 2019 год

А вот что пишет Зенон Позняк про снимок, сделанный на пересечении улицы Немигской (Немиги) с Островского (Раковской) в 1965 году.

«Калі мы спусцімся ўніз і станем насупраць развілкі Нямігі і Ракаўскай, то ўбачым тое, што знята на фота. Па цэнтры — двухпавярховы дом пачатку ХІХ стагоддзя (класіцызм), убудаваны ў канфігурацыю вулічнай развілкі. На першым паверсе гэтага дома была крама, дзе прадавалі паляўнічую зброю (стрэльбы, порах, набоі і г. д.). З боку Нямігі ў гэтым доме была крама, дзе прадаваліся мужчынскія сарочкі (кашулі) і гальштукі. Злева, каля фатографа (ад месца здымання) была збройная майстэрня, дзе можна было адрамантаваць стрэльбу (а з дзядзькам, што рамантаваў, можна было добра пагаварыць пра ўсе сістэмы паляўнічага ружжа, прытым калі адстаўнікоў-кліентаў не было — то па-беларуску; гэта я ўспамінаю так, для ўяўлення быту)».

От себя добавим, что эти дома перед самым их разрушением в 1972-м сыграли свою последнюю роль в кино. Именно здесь снимали сцены обгоревших руин города для фильма «Руины стреляют в упор».

Пересечение улицы Немигской (Немиги) с Островского (Раковской), 1965 год. Фото было опубликовано в журнале «Беларусь» и в книге «Добрая фатаграфія»

То же место, 2019 год

А вот — улица Комсомольская, фото сделано до 1970 года, вид от Немиги в сторону Революционной. Как и на многих других домах по этой улице, здесь можно было увидеть элементы декора козырьков, балконов.

В левой части кадра виден сохранившийся сегодня дом (Комсомольская, 6). Остальная застройка уничтожена в первый этап сноса Немиги — до 1972 года. Потом три с половиной десятилетия здесь были пустырь и многочисленные ларьки.

Улица Комсомольская, вид от Немиги в сторону Революционной, снимок сделан до 1970 года, был опубликован в журнале «Маладосць»

Улица Комсомольская, то же место, 2019 год

С Немиги мы перешли на Комсомольскую улицу и отправились внутрь квартала — туда, где сегодня находится бар «Пересмешник». Сложно поверить, что лет 50 назад мы бы оказались в системе закрытых маленьких двориков с арками между домами и редкими деревьями.

Тогда это был жилой квартал, где непременно были дворники с метлами и лавочки во дворе — неизменное место встречи жильцов.

Старожилы говорили, что район был не очень обустроенный, но на фото Зенона Позняка он выглядит вполне приличным. Все это не сохранили, а ведь можно было реконструировать и получить район даже живописнее Троицкого предместья.

Старый город, снимок второй половины 1960-х. Фото из фондов Национального исторического музея Беларуси

Примерно то же место, 2019 год

Троицкое, бывшая усадьба и снесенные корпуса больницы

Дворы Троицкого предместья. Фото Зенона Позняка датируется 1979 годом. Видно, что время брало свое и старые дворы, не видавшие ремонта с первой половины 1950-х годов, приходили в упадок.

Масштабная реконструкция начала 1980-х серьезно изменила этот район. Обратите внимание, как выросли за счет дополнительных мансардных этажей дома. Появились ландшафтные элементы: лестницы, подпорные стенки — всего этого не было в оригинале.

Тем не менее обновленный район в 1980−1990-е стал своеобразной визитной карточкой Минска.

Дворик Троицкого предместья, 1979 год. Фото было опубликовано в книге «Рэха даўняга часу»

Тот же дворик Троицкого предместья, 2019 год

Вернемся в Верхний город. Перед нами, на фото 1984 года, — здание городской усадьбы, тогда это был облвоенкомат.

Одно из немногих мест старого города, которое не сильно изменилось. Здание пережило реставрацию, и сегодня здесь располагается художественная галерея Михаила Савицкого.

Облвоенкомат, бывшая городская усадьба. Фото из книги «Рэха даўняга часу»

То же место, галерея Михаила Савицкого, 2019 год

Многие ли помнят, как выглядели корпуса 2-й городской клинической больницы на углу улиц Максима Богдановича и Янки Купалы?

В августе 1964 года, когда Зенон Позняк делал фото, здание больницы было еще новостроем. Сейчас кадр можно назвать историческим: больничные корпуса успели снести.

Корпуса 2-й клинической больницы, пересечение улиц Максима Богдановича и Янки Купалы, 1964 год. Фото из архивов Национального исторического музея Беларуси

Примерно то же место, 2019 год

Знакомый вид, вечная «Лакомка» и «дом с башенкой»

Дальше — вид на Дом офицеров и Юбилейный дом со ступенек Дворца профсоюзов в 1968 году.

За прошедшие 50 лет здесь появились подземный переход и ретрофонари вдоль проспекта. В остальном, несмотря на громадные перемены, произошедшие на Центральной площади (или Октябрьской — как кому милее), этот ракурс остается практически таким же. Да, подросли ели у Юбилейного дома, но вот старое дерево за заднем плане, кажется, совсем не изменилось.

Вид на Дом офицеров с проспекта, 1968 год. Фото из фотоальбома «Минск»

То же место, 2019 год

Людный тротуар у магазина «Лакомка» на центральном проспекте сфотографировали до 1968 года. На старом фото — весна в большом городе. Магазин «Лакомка» остается одним из немногих на проспекте, кто не изменил свой профиль за прошедшие полвека. А рядом с ним — такой же привычный газетный киоск.

Зенон Позняк был одним из тех, кто в советское время делал не выхолощенные постановочные кадры для дежурных фотоальбомов — он, по собственным словам, искал «эстэтычны вобраз новага пасляваеннага Менска і не хацеў паўтараць савецкія шаблоны».

Слева: вид на проспект до 1968 года. Фото из альбома «Мінск». Справа: то же место, 2019 год

Интересно, что с тех пор проспект успел дважды сменить название, но и Комсомольская улица, и Центральный книжный еще живы. И дерево у правой части кадра и сейчас есть.

А вот кафе «Весна», хорошо известного минчанам 1960−1980-х, больше нет. В углу в доме «с башенкой» на проспекте теперь размещается салон «Связной».

Слева: фото было опубликовано в фотоальбоме «Мінск», 1968 год. Справа: то же место, 2019 год

Утраченный вид на старый город

А это — вид на улицу Островского (Раковскую) в старом городе с высоты верхних этажей здания «Белпромпроекта» в 1967 году.

В центре, ближе к правой границе кадра, видно здание Екатерининской церкви, сегодня более известной как Петропавловская. До реконструкции конца 1970-х годов оно было таким, с одной сохранившейся башней. Тогда там располагался архив.

Большинство домов на переднем плане были разрушены в начале 1970-х. И сегодня церковь, которую официально признают самым старым сохранившимся зданием города, смотрится на фоне огромного «дома на Немиге» даже чужеродной.

Вид из окон «Белпромпроекта». Фото было опубликовано в 1984 году в книге «Рэха даўняга часу»

Вид из окон «Белпромпроекта», 2019 год

Центр Минска без электробусов, Купаловский с масками и первая девятиэтажка

Главный корпус БГУ до 1968 года. За прошедшее время советская наука стала белорусской, коммунистические лозунги уступили место университетской геральдике, большие бетонные плиты на площади заменили на мелкую бетонную же плитку, а на минские улицы пришли электробусы.

Главный корпус БГУ до 1968 года. Фото из альбома «Мінск»

Главный корпус БГУ, 2019 год

Здание Белорусского государственного ордена Трудового Красного Знамени академического театра имени Янки Купалы, снимок сделан до 1968 года. Сегодня это Национальный академический театр имени Янки Купалы. Впрочем, как в те годы, горожане говорят просто — Купаловский театр.

На историческом фото фасад театра после недавней советской реконструкции. Обратите внимание на маски по углам фронтона. Сегодня главному фасаду возвращен исторический облик.

Купаловский театр до 1968 года. Фото из альбома «Мінск»

Купаловский театр, 2019 год

Позняк снимал не только старый Минск, но и новый город. Вот один из примеров: первые минские девятиэтажки на бульваре Толбухина. Фото сделано до 1968 года.

Здесь изменения не такие радикальные: молодые деревья подросли, а место пешеходов занимают автомобили.

Возле девятиэтажек на Толбухина, до 1968 года. Фото из альбома «Мінск»