Северная Корея испытала ракетную установку сверхкрупного калибра 1 29.11.2019, 10:20

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Ракеты были выпущены в сторону Японского моря.

В КНДР 28 ноября провели испытания многоцелевой ракетной установки сверхкрупного калибра. Об этом сообщает северокорейское издание Rodong (перевод — gordonua.com).

Пуск прошел на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. За ним наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, пишет издание.

Испытания якобы прошли успешно, "военно-техническое превосходство и надежность установки были подтверждены".

Сообщается, что Ким Чен Ын выразил "огромное удовлетворение" результатом испытаний.

В Южной Корее подтвердили запуск двух ракет в КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов.

Ракеты были выпущены в восточной провинции Южный Хамген в сторону Японского моря.

В комитете заявили, что пуски не способствуют усилиям по ослаблению напряженности на Корейском полуострове.

Эти испытания стали четвертым испытанием системы сверхбольших ракетных установок, напомнили южнокорейские военные.

"Повторные испытания направлены на дальнейшее совершенствование оружия перед его развертыванием для эксплуатации", – сказал эксперт по ракетам в Корейском аэрокосмическом университете Чанг Янг-Кеун.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.

24 августа лидер КНДР Ким Чен Ын руководил пуском новой сверхкрупной системы залпового огня. 10 сентября Северная Корея осуществила запуски двух неизвестных снарядов на полигоне в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. 31 октября КНДР запустила две ракеты также в сторону Японского моря.