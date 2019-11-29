Видеофакт: Дональд Туск оригинально попрощался с работой в Евросовете

Видеофакт: Дональд Туск оригинально попрощался с работой в Евросовете3
- 29.11.2019, 10:36
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В ролике политик бежит по центру Брюсселя в спортивном костюме.
На днях Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши, избрали председателем Европейской народной партии. Глава Евросовета уйдет с должности 1 декабря.
За два дня до ухода с должности президента Европейского совета Дональда Туска пресс-служба этого органа выложила в YouTube "прощальное" видео, посвященное чиновнику. В ролике Туск бежит по центру Брюсселя в спортивном костюме, сообщает liga.net.
Во время пробежки на фоне и ситилайтах появляются надписи и показываются события, в которых принимал участие глава Евросовета.
"Вот это был забег! Спустя пять лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передаю дела Шарлю Мишелю. Bon courage, Шарль!" - подписал он ролик.
Недавно Туск заявил, что путинская Россия - вовсе не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Также он отреагировал на призыв французского президента Макрона "помириться" с РФ.