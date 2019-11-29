США ввели санкции против чиновников Гонконга и Китая 2 29.11.2019, 10:57

Также закон запрещает продажу полиции Гонконга спецсредства.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Сената касательно поддержки протестующих в Гонконге, которым вводятся персональные санкции против чиновников Гонконга и Китая, пишет "Украинская правда".

Подписанный документ уже возмутил официальный Китай. МИД государства считает, что Штаты вмешиваются во внутренние дела Гонконга и нарушают международное право.

До среды не было известно, подпишет глава Белого дома проект закона, поскольку еще в пятницу он называл президента Китая "своим другом", обсуждая торговую сделку. Однако у него не было другого выхода, поскольку Сенат поддержал его большинством.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Китая Си Цзиньпиню и народу Гонконга", – заявил Трамп. Он добавил, что надеется на мирное урегулирование протестов в городе.

Кроме персональных санкций, подписанный документ запрещает продавать полиции Гонконга спецсредства, такие как слезоточивый газ и резиновые пули.