Что происходит с рейтингом Зеленского? 9 29.11.2019, 11:06

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Эксперты проанализировали изменения.

Лишь чуть больше половины украинцев положительно относятся к Владимиру Зеленскому в конце ноября 2019 года. К главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову — четверть, а к премьер-министру Алексею Гончаруку — не более, чем каждый десятый, пишет nv.ua.

Такие рейтинги обнародовал Киевский международный институт социологии. По результатам опроса, доля тех, кто негативно относится к Зеленского, в течение осени росла. Так же увеличивалось количество тех, кто негативно относится к главе правительства и спикеру парламента. Наибольший антирейтинг среди глав фракций имеет Петр Порошенко. К нему отрицательно относятся более половины опрошенных.

Как снижается рейтинг Зеленского

Рейтинг Владимира Зеленского в течение осени падал. Еще в сентябре к президенту положительно относились более 70% украинцев. В октябре таких было более 60%, впрочем в течение места глава государства потерял более 10%.

Осенью больше людей узнали, кто такой премьер-министр Алексей Гончарук. На конец ноября главу правительства знают почти две трети украинцев. По сравнению с октябрем увеличилось количество тех, кто не одобряет действия президента, правительства и парламента. Причем количество тех, кто не одобряет каждую из ветвей власти выросло более чем на 10%.

К ключевым украинским политикам большинство украинцев относятся отрицательно. Наибольший антирейтинг имеет Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Юлия Тимошенко и Вадим Рабинович. Снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко поддержали почти три четверти опрошенных. Примерно столько же не видят продвижения в расследованиях резонансных уголовных дел. Успех отмечает меньше, чем каждый пятый. В начале месяца ситуацию с расследованиями оценивали так же.

Телефонные интервью с использованием компьютера проводили с 22 по 25 ноября, без временно оккупированной территории – Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На вопросы отвечали 1500 респондентов, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Тарифы, земля и Донбасс

Тарифы, земля и вопрос конфликта на Донбассе тянут рейтинг президента вниз. Такое мнение в комментарии НВ высказала экспертка Киевского международного института социологии Светлана Хутка.

В целом население не поддерживает открытие рынка земли, и нужно искать баланс, отметила она. И добавила, что на рейтингах президента сказываются и репутационные потери Слуги народа. Ведь позиция президента, Кабмина и фракции воспринимается в определенной степени как одно целое.

«Из-за такой невыраженности позиции Зеленского и его партии на момент выборов большинство населения закладывали определенные свои ожидания, и мы эти ожидания отслеживали. Они регулярно тогда также оглашались – относительно власти и изменений, которые должны быть привнесены в политическую и социально-экономическую жизнь страны. Сейчас население сталкивается с тем, что оно наблюдает, насколько его ожидания совпали либо не совпали с тем, что реально делает власть», – отметила Хутка.

Популизм президента

Часть населения видят популизм президента, и это их не устраивает. Такое мнение в эфире Радио НВ выразил профессор политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

Но рейтинги Зеленского выше, чем у Верховной Рады и других институтов. И тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении – больше по сравнению с прошлым годом. Но властям придется принимать решение по вопросам, которые население трактует как неоднозначные.

«И рынок земли, и приватизация государственных предприятий – это вещи, к которым граждане относятся отрицательно. Мы сейчас не говорим о том, правильно это или неправильно. Мы понимаем, что эти вещи нужно делать. Но граждане не понимают, с ними неправильно выстраивается коммуникация, и у них есть претензии к тому, как это делается», – сообщил Гарань.

Поствыборный синдром

Падение рейтинга власти эксперт по политике Александр Солонтай объяснил поствыборным синдромом. После выборов большая часть общества, которая обычно политически не активна, разочаровывается в политиках.

Уже через год-два перед президентом вероятно встанет вопрос, что делать с антирейтингом. Ведь негатив к Зеленскому может увеличиваться, но к тем, кого он назначил, он будет больше, считает эксперт.

«И потом у президента будет соответственно развилка – сбросить весь антирейтинг на спикера, премьера, генерального прокурора, секретаря СНБО, губернаторов, если они еще останутся, или брать на себя часть негатива», – отметил Солонтай.

Напомним, по сравнению с августом, несколько тех, кто негативно оценивает первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды, увеличилось вдвое. Такие данные в начале недели обнародовали фонд Демократические инициативы и КМИС.