Стране остро необходим демонтаж «белорусской модели» 6 Александр Обухович

29.11.2019, 11:23

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Александр Обухович

Продолжим болтать — потеряем остатки кадров.

Политическая практика последних десятилетий показывает, что в период так называемых выборов для нашей власти пропагандистский эффект от тех или иных мероприятий намного важнее реального экономического. Однако и возможности маневра (прежде всего, вследствие давления Кремля) для нашей власти сегодня много меньше, чем пять или десять лет назад. Тогда зачастую правительство просто ждало, сколько Лукашенко добудет денег, и только потом верстало краткосрочные планы.

Долгосрочных же планов, как и стратегии развития страны, у нас никогда и не было. Их заменяла предвыборная агитка, в которой излагались хотелки электората. Без малейшего расчета и обоснования возможности их удовлетворить. А поскольку предыдущие агитки в виде «решений» всебелорусских собраний были благополучно провалены, к новым выборам на их роль готовится решение создать «IT-страну» за счет умопомрачительного развития IT-сектора и ПВТ.

То, что «белорусская модель» обанкротилась еще в 2011г., давно ясно любым аналитикам. Косвенно, сквозь зубы, это признают и представители власти: Лукашенко недавно заявил, что замена директоров (чем он очень увлекался) уже ничего не дает, представители правительства заговорили о неэффективности использования современного оборудования на предприятиях госсектора, растет число хронически убыточных предприятий…

Последним штрихом стал проведенный ИПМ недавно (на очень высоком профессиональном уровне) анализ перспектив развития страны. Вывод: в условиях «системных рисков» (т.е. если все будет хорошо и «звезды станут» как надо) нынешний наш реальный сектор способен обеспечить рост ВВП на уровне 1-2% в год. Что совершенно не обеспечивает потребности страны и ведет к ее дальнейшему отставанию от соседей. Да и особых надежд, что все будет уж очень хорошо, в условиях системного давления России, и быть не может. Значит, более вероятно чередование небольших плюсов с минусами в росте ВВП и уровне жизни населения.

Большие вопросы вызывает и ставка нашей власти на ПВТ. В тактическом плане - нет проблем. Вероятно, в ближайшие годы спрос в отрасли будет только расти, и глупо этим не воспользоваться. Но ставка только на производство софта выглядит авантюрной.

Во-первых, есть пример. В технологическом секторе Израиля, одного из мировых лидеров в IT-индустрии, работают 8,7% всех занятых в экономике, он обеспечивает 12% ВВП и 46% экспорта. Это означает, что развитие сектора важно, но основную часть ВВП формируют все же традиционные сектора, обеспечивая население и работой, и доходами.

Во-вторых, в России при оплате софта из средств бюджета, «откаты» уже дошли до 80%, что невозможно в традиционных отраслях. Не этим ли объясняется энтузиазм наших чиновников от проекта «IT-страна»? Тем более что у нас уже чуть не половина программистов работают на республиканский бюджет.

В-третьих, в стране обозначился растущий дефицит квалифицированных кадров. Особенно опасен дефицит инженеров и технологов в традиционных отраслях. И причины дефицита не только миграция (преимущественно в Россию), но и деградация нашей системы образования. Бурный рост спроса на программистов способен этот дефицит сильно усугубить.

Понятно, что сами программисты получат большой эффект от развития производства софта. А получит ли аналогичный эффект наш бюджет и пенсионный фонд? Убедительных расчетов нет.

Пока выглядит возможным, что быстрый рост ПВТ позволит несколько компенсировать потери бюджета от стагнации и даже рецессии в традиционных отраслях. Не более. А как жить не программистам? Им то, что государство пообещает?

Возвращаясь «к нашим баранам». Стране остро необходим демонтаж «белорусской модели» с полным отстранением «вертикали» от управления экономикой и формирование промышленной политики. Никаких признаков того, что власть готова хотя бы двигаться в этом направлении, нет. Только разговоры о зарубежных инвесторах, которые принесут технологии, и об инновациях.

Зарубежных инвесторов не будет. При нынешнем состоянии реального сектора здесь им просто нечего делать. Что касается инноваций, то инновация - это не новая идея, а новая ценность. Чтобы превратить идею в успешный продукт, нужны агенты изменений и поддерживающая их среда. Целая система поддержки и внедрения. Которой нет, и не планируется. Продолжим болтать - потеряем остатки кадров и всякие шансы выстроить что-то лучше, чем Гондурас.

Пока наша власть пытается хоть что-то спасти из своей привольной жизни после сокращения российской нефтегазовой подпитки, пока в преддверии президентских выборов власть занята не суровой работой, а поисками красивых картинок для предвыборных плакатов, мы упускаем шанс за шансом. И население все ждет волшебника-спасителя. А наши соседи, что Россия, что Польша, «с мясом» рвут остатки нашего промышленного и человеческого капитала, лишая страну будущего.

Александр Обухович, «БелГазета»