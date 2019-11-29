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Правда о «выборах»
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В Британии Бориса Джонсона на теледебатах заменили ледяной фигурой

  • 29.11.2019, 11:47
В Британии Бориса Джонсона на теледебатах заменили ледяной фигурой

Дебаты были посвящены изменениям климата.

В Британии во время теледебатов на телеканале Channel 4, посвященных изменениям климата, использовали ледяные фигуры вместо премьер-министра Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, которые не пришли в студию, сообщает nv.ua.

Как сообщает Sky News, лидеры других пяти партий — Лейбористской, Либеральных демократов, Зеленых, Партии Уэльса и Шотландской национальной партии — на дебаты пришли и обсуждали на них климатические проблемы.

На местах, предназначенных для Джонсона и Фараджа, стояли ледяные фигуры с изображением Земли, которые таяли во время эфира.

В Консервативной партии, лидером которой является Джонсон, назвали поступок Channel 4 нарушением кодекса о вещании и направили жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom.

В письме консерваторы просят проверить эту «провокационную выходку», которая, по их мнению, нарушила принцип беспристрастности и «сама по себе стала выражением политического мнения».

В Британии пройдут досрочные выборы 12 декабря.

Их инициировал Борис Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем.


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