В Британии Бориса Джонсона на теледебатах заменили ледяной фигурой
- 29.11.2019, 11:47
Дебаты были посвящены изменениям климата.
В Британии во время теледебатов на телеканале Channel 4, посвященных изменениям климата, использовали ледяные фигуры вместо премьер-министра Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, которые не пришли в студию, сообщает nv.ua.
Как сообщает Sky News, лидеры других пяти партий — Лейбористской, Либеральных демократов, Зеленых, Партии Уэльса и Шотландской национальной партии — на дебаты пришли и обсуждали на них климатические проблемы.
На местах, предназначенных для Джонсона и Фараджа, стояли ледяные фигуры с изображением Земли, которые таяли во время эфира.
В Консервативной партии, лидером которой является Джонсон, назвали поступок Channel 4 нарушением кодекса о вещании и направили жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom.
В письме консерваторы просят проверить эту «провокационную выходку», которая, по их мнению, нарушила принцип беспристрастности и «сама по себе стала выражением политического мнения».
В Британии пройдут досрочные выборы 12 декабря.
Их инициировал Борис Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем.