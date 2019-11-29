Нация — это путь сопротивления Юрий Бутусов

29.11.2019, 11:59

Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

Майдан — это история о том, что в современном мире нет слабых идей.

Это была последняя ночь Майдана - отмена ассоциации с ЕС не смогла всколыхнуть страну, технику уже демонтировали, политики разъехались, в воскресенье было намечено завершение акции. Власть Януковича оставалась незыблема. Но на Майдане вопреки всякой логике решили остаться на эту последнюю ночь еще человек двести - тех, кто не обращал внимание на шансы, тех, для кого своя позиция оказалась важней любых раскладов. И в этот момент борьба получила смысл.

Люди Януковича решили разогнать Майдан, потому что он был слаб, и это был легкий шанс унизить европейскую идею и идею протестов в обществе, шанс выслужиться перед российскими боссами. Все было так просто - какая-то кучка недовольных против армады закованных в доспехи спецназовцев, ясно кто победит, и это значит победили Майдан, и уже никто не посмеет...

Но в тот самый момент когда Майдан был растоптан, разгромлен, и начисто подметен, он... возродился. Конец стал началом другой, мощной и непобедимой истории.

Майдан - это история о том, что в современном мире нет слабых идей. Любая идея, за которую люди готовы идти до конца, становится сильной. "Моя хата не с краю" - решила вначале горстка людей, а затем в их защиту стали сотни тысяч.

Нация - это путь сопротивления. Кто-то думает и сейчас во власти, что общество хочет тишины и спокойствия, но тишина есть только там, где работает сильное и справедливое государство. А там, где государства нет, справедливость будет оставаться порывом, эмоцией, знаменем борьбы. Не во власти дело - в том, что нация взяла ответственность за страну на себя, и это уже никто не отнимет.

Спасибо тем, кому ровно шесть лет назад было не пофиг. Тем, кто без всяких команд решил стоять на своем. Революция и Война за независимость не закончены. Майдан свободен - а значит мы не проиграем.

Юрий Бутусов, censor.net