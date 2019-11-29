«Сейчас мой доход составляет несколько средних зарплат белорусов» 8 29.11.2019, 12:15

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Четыре истории фрилансеров, которые решили уйти на свои хлеба.

Наши сегодняшние герои отказались от привычной схемы работы с трудовой и соцпакетом. У них нет постоянного начальства и обязанности быть на работе с девяти до шести пять дней в неделю. Возможность сорваться в спонтанный отпуск, наличие свободного времени, но при этом и риски остаться без заказа, а также отсутствие оплачиваемого больничного и отпуска. Каково это — работать по схеме «вольный художник», читайте в материале onliner.by.

Евгения: «Постепенно мой заработок со стоков превысил офисный доход»

Минчанка Евгения всегда любила рисовать. В детстве училась в нескольких художественных школах, и у нее неплохо получалось. Но после окончания школы она решила стать маркетологом и поступила на инженерно-экономический факультет в БГУИР. Дальше было шесть лет офисной работы с девяти до шести.

— Первая работа была в издательстве, я тогда была менеджером по рекламе, — рассказывает Евгения. — Работа нравилась, так как мне очень хотелось реализовать себя в маркетинге. Но когда в 2008 году начался кризис, пришлось уйти. Помню, найти новое место тогда было очень сложно. Я даже собиралась уехать за границу, но по семейным обстоятельствам не вышло. Поэтому устроилась в агентство, которое предоставляло оборудование для праздников, а затем четыре года отработала логистом.

Во время работы в логистике у Евгении наконец-то появилось больше свободного времени. Она вспомнила про свое увлечение и вернулась к рисованию. Сначала это было просто хобби, а потом художница решила попробовать свои силы на выставках. Ее работы выставлялись не только в Беларуси, с ними она ездила в Украину, Россию, Болгарию и Германию.

— У меня было 10—12 выставок, когда я пришла в БГУ на кафедру дизайна и сказала, что хочу учиться по специальности «Искусствоведение». Принесла свои работы, дипломы и грамоты с выставок, каталог работ и планы. Мне пошли навстречу и зачислили, несмотря на то что у меня не было профильного образования. Я отучилась полтора года, это был очень хороший толчок, заряд энергии и вдохновения от замечательных людей.

Чтобы продавать свои работы на стоках, Евгения окончила курсы векторной графики и графического дизайна. В 2011 году художница впервые зарегистрировалась на стоке и выставила свои работы. Три года, вплоть до 2014-го, она трудилась на два фронта: днем работала в логистической компании, вечером рисовала для стоков.

— Постепенно мой заработок со стоков превысил офисный доход. И когда я забеременела, то поняла: можно спокойно уходить в декрет и просто поддерживать свой магазин, — объясняет минчанка.

С того момента в офис Евгения больше не возвращалась. Сейчас она вольный художник, занимается векторной графикой. Как правило, рисует растения, животных, насекомых и еду. Ее иллюстрации покупают для украшения упаковочной бумаги, оформления меню в кафе, открыток, спиртного, посуды и так далее.

— Индивидуальные заказы я пока не беру, так как у меня маленькая дочь, ей только исполнилось 5 лет. Пока выполнение заказа точно в срок гарантировать не могу, — говорит она. — Плюсы стоков в том, что тут я сама могу выбирать тему и сроки выполнения.

Художница работает с четырьмя крупными и несколькими небольшими стоками: Creative Market, Adobe Stock, Getty Images, Depositphotos и другими. Схема работы проста: автор размещает иллюстрации, а стоки продают права на использование того или иного изображения. Права на любую картинку или фотографию могут быть куплены много раз разными людьми или компаниями.

— Для приобретения этих прав клиент покупает так называемую подписку, то есть платит фиксированную сумму, на которую может выбрать себе определенное количество изображений и использовать их. При этом все права остаются у автора, — рассказывает девушка.

Стоимость таких прав может варьироваться от $14 до $100. При этом 30—40% комиссии, как правило, забирает сама платформа. Несмотря на такие высокие комиссии, девушка неплохо зарабатывает.

— Сейчас мой доход составляет несколько средних зарплат белорусов, — говорит она.

Точную сумму девушка называть не может: в договорах с основными стоками у нее есть пункт о неразглашении подобной информации.

— Специфика стоковой деятельности заключается в том, что тебе нужно постоянно добавлять новые иллюстрации в свой портфель, — говорит она. — Поэтому в отпуск я тоже еду с компьютером и планшетом. Работать, понятное дело, приходится не в таком ритме, как в будни, но все же. Больничных и отпускных нет, приходится постоянно иметь подушку безопасности и откладывать. Правда, за девять лет я уже привыкла к такому ритму и понимаю, где можно дать слабину, а где придется поднапрячься. К примеру, в сентябре я уже выставила иллюстрации к Новому году и Рождеству.

Раньше художница просто подавала декларацию и платила 13% подоходного налога, а буквально полгода назад зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель.

— Пришлось разобраться, как правильно платить налоги на доходы из-за границы и так далее, — объясняет девушка. — Были вопросы, о которых не знали даже налоговые консультанты. Но мы смогли разобраться, и пока все вроде бы неплохо. Хочу ли я вернуться в офис? Вы знаете, наверное, нет.

Дарья: «Каждый день шла от остановки до офиса и рыдала»

Дарье 25, и она фрилансит уже три с половиной года. До этого девушка работала менеджером по продажам и параллельно училась на заочном отделении.

— Каждый день я шла от остановки до офиса и рыдала, — рассказывает она. — Все было очень похоже на день сурка. Утром я с трудом вставала и вся сонная ехала на работу. После работы я уходила на курсы английского и поздно вечером приходила домой спать. У меня не было ощущения, что в свои 21 я вообще живу. Пугало, что так будет всегда.

Тогда я впервые подумала, что мне хочется больше свободы: путешествовать, работать по свободному графику из кафе, как в сериалах.

Девушка вспоминает, что на тот момент (а это был 2015 год) стать фрилансером было не так просто, как сейчас. Не было такого обилия курсов — только биржи и недоверие работодателей. Близкие так и вовсе восприняли ее решение крайне настороженно.

Но Даша решила не сдаваться: за время отпуска она прошла курс-марафон, как перейти на удаленную работу. Потом был год двойной жизни, когда она совмещала работу в офисе с выполнением заказов.

— Я начинала с написания текстов для блога преподавательницы английского языка и получала 30 российских рублей (около $0,5) за 1000 знаков. Это было очень мало, — вспоминает фрилансер. — Также в это время я оканчивала учебу и понимала, что после получения диплома не хочу уходить в офис на $300. Потому что жить за эти деньги в Минске, снимая жилье, невозможно.

Смелости с головой броситься во фриланс девушка в себе не нашла. Тогда Даша решила поехать работать на круизный лайнер в США. Она прошла собеседование и уволилась из офиса, чтобы пару месяцев отдохнуть и дождаться контракта. Отдохнув от офисной рутины, девушка поняла: тратить четыре года адского труда на лайнере даже ради перспективы купить квартиру не хочется. Фриланс и свобода все равно ближе.

— Заказчики текстов отзывались о моей работе хорошо, и я поняла, что могу заниматься этим постоянно, — вспоминает она.

Близкие, конечно, мое решение восприняли очень плохо, меня не поняли, напряжение в доме можно было резать ножом.

Но я настояла на своем решении и отказалась от контракта. Буквально на следующий день меня пригласили сразу в два удаленных проекта: копирайтером в питерское рекламное агентство и куратором-редактором онлайн-курса, где я тогда училась. Вот с того момента я полностью перешла на удаленный формат. Больше в офисе я никогда не работала.

Что касается неоплаты работы, то Даше везло. За тексты ей не заплатили всего лишь раз, да и то в самом начале пути. Спустя пару лет девушка ушла от работы копирайтером. Сейчас она больше занимается контент-маркетингом и создает стратегии для коммуникации брендов. У нее несколько длительных проектов с российскими компаниями, а также много мелких заказов — в основном из России.

— У меня как-то было полтора-два месяца без длительных проектов. Это было страшно и дискомфортно, потому что ты никогда не знаешь, сколько денег у тебя будет в этом месяце и сколько ты можешь потратить. Планировать что-то невозможно. А я люблю хороший уровень жизни, хочу пойти и купить авокадо, а не думать, могу ли я позволить себе печенье к чаю. Поэтому теперь я стараюсь браться в основном за долгие проекты. Ну и формировать финансовую подушку, чтобы таких ситуаций не повторялось. Сейчас вот задумываюсь о том, чтобы откладывать на пенсию и заниматься инвестированием.

По словам Даши, сразу после перехода на фриланс заработок у нее вырос.

Если в офисные времена зарплата у нее была около $300 в эквиваленте, то с двумя проектами при работе удаленно выходило уже больше $700.

В настоящее время девушка живет в Гомельской области, а когда наступают холода, перебирается за границу в тепло. К примеру, в прошлом году осень она провела в Грузии. Иметь такую возможность — это, по ее словам, немаловажный плюс.

— Вряд ли бы какой-то офис согласился, чтобы их работник на месяц-два уехал жить в другую страну, — считает Даша. — Почему мне подошел именно фриланс? Потому что я очень хорошо работаю утром и вечером. А, к примеру, с 12 до 16—17 я вообще неэффективна: мне нужно пойти прогуляться, отдохнуть. Меня можно мотивировать на эффективную работу в это время только супердедлайнами. Но ни один офис не разрешил бы мне пойти днем поспать, почитать книгу и ничего не делать.

Что касается общения с коллегами, то тут фрилансеру приходится сложнее. Если в офисе отношения складываются сами собой, то тут приходится чуть ли не цель ставить: сходить на конференцию и познакомиться с определенным количеством людей, чтобы расширять свой круг общения. Иначе зависнешь дома в компании сериальчиков, еды и самых близких друзей из школы или университета. Аналогично приходится брать ответственность за развлечения. Есть шанс заработаться и забыть про спорт, поэтому приходится усилием воли закрывать ноутбук и идти заниматься.

— В первые полгода такой работы наступает эйфория. Каждого человека хочется убедить: нужно уходить из офиса, работа в офисе — это ужасно и так далее. «Всем фриланс, фриланс — это круто», — считала я. Сейчас я понимаю, что это просто инструмент: кому-то подходит офис, а кому-то — фриланс. Мне моя такая работа очень нравится, — заключает Даша.

Анна: «Был страх, что иностранная компания может кинуть»

Анна учится на факультете международных отношений БГУ на четвертом курсе. Подрабатывать она начала со второго курса. Бариста в кафе, администратор в детском центре, няня — без дела девушка не сидела никогда. В этом году она устроилась преподавателем в онлайн-школу английского языка.

— Я уже давно искала фриланс, потому что постоянная работа отнимала много времени: переезды, довольно жесткий график, — говорит Аня. — В этом году у меня поменялось расписание. Теперь мои пары начинаются с 12—14 часов и длятся до 19—21, что для постоянной работы неудобно. Поэтому я искала график, который могла бы формировать сама.

Минчанка искала разные подработки: копирайтер, онлайн-ассистент, репетитор по английскому, переводчик, администратор в интернет-магазине и так далее. Сначала Анна серфила различные сайты по поиску работы, а потом подписалась на несколько Telegram-каналов с вакансиями с возможностью удаленной работы.

— И вот там появилась вакансия преподавателя английского языка. Уровень английского там был нужен от B2, — говорит девушка. — Я написала туда, прошла собеседование, и выяснилось, что моего уровня языка вполне хватает, чтобы преподавать начинающим.

Руководство школы находится в России, поэтому договор девушке прислали по почте. Прежде чем подписывать его, Аня прочитала отзывы о будущем работодателе.

— Был страх, что могут не заплатить, так как организация зарубежная, тем более у меня уже был неудачный опыт, когда я отработала две недели копирайтером и не получила ни гроша, — объясняет она. — Но отзывы об этой школе были позитивные, поэтому я подписала договор, отправила скан паспорта, а потом мне пришел оригинал с печатью и подписью директора.

Аня создала удобный для себя график: какие-то занятия у нее проходят утром, какие-то вечером. Девушке не нужно никуда ездить, главное — наличие интернета и относительная тишина.

— Я работаю уже два месяца. По оплате все прозрачно и понятно, всегда можно обсудить варианты с руководством. Это меня радует, — объясняет она. — Минус, правда, в том, что это не очень стабильный доход. Студенты могут начать курс, а потом сделать перерыв. Моя зарплата зависит от количества отработанных часов, поэтому в таком случае я теряю. Ну и пока заработанных денег не хватает, чтобы содержать себя полностью. Но, с другой стороны, это отнимает у меня всего пару часов в день. Понятно, есть и свои особенности, очень часто приходится повторять одно и то же. Нужно быть на позитиве все время, вне зависимости от настроения. Но в целом этот вариант фриланса мне нравится.

Для студентов фриланс — это, как мне кажется, самый идеальный вариант. Очень многие мои однокурсники подрабатывают именно так. Кто-то становится помощником менеджера, кто-то обрабатывает фотки, ведет Instagram-аккаунты и так далее. Вариантов очень много.

Правда, когда ты начинающий фрилансер, заказов может быть не очень много и приходится долго сидеть без работы. У опытных, конечно, таких проблем уже практически нет.

В целом фриланс мне нравится. Нравится, что ты не привязан к определенному месту. Думаю, в будущем было бы приятно работать из дома или какой-то кофейни, но и офисную работу я не исключаю. Правда, есть важный момент: если ты не собран и у тебя проблемы с тайм-менеджментом или ты сам не можешь заставить себя работать в определенные сроки, то тебе лучше работать в офисе. У меня пока вроде бы получается.

Катерина: «Я все думала: неужели всю жизнь так будет — скучные пять дней в ожидании двух выходных?»

Кате 31, у нее два образования: среднее специальное бухгалтерское и высшее финансово-экономическое. Пять лет назад она работала только в офисе. И хоть работа была неплохая, ей все равно приходилось каждый день делать над собой усилие.

— В офисе мне было очень скучно. График пять через два давил на меня морально, вгонял в тоску. Я все думала: неужели всю жизнь так будет — скучные пять дней в ожидании двух выходных? — вспоминает молодая мама.

Катя ушла в декретный отпуск, родила сына и, когда ему исполнилось 2 года, стала задумываться о возвращении. В это время фирма, где она работала, закрылась.

— Сын пошел в сад, и я думала, что найти новое место в этой ситуации будет сложно: понимала, что буду никому не нужна, потому что ребенок постоянно болеет, считай, каждую неделю, — объясняет она. — Поэтому нужно было искать другие варианты занятости. Мониторила интернет, думала, прикидывала, хотелось уже найти дело по душе.

Тогда Катерина как раз следила за Instagram одной своей знакомой из Москвы. Та шила классные детские мобили (карусели с подвесными игрушками на кроватку). Катю осенило: почему бы тоже не начать заниматься этим? Она оформилась как ремесленник, завела свой аккаунт в Instagram и стартовала.