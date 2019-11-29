Нокаут для Кремля 3 Александр Сотник, sotnik-tv.com

29.11.2019, 12:25

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Александр Сотник

Вот уж поистине – Скрипаль, умноженный на Литвиненко.

Ах, как переполошились в Кремле в связи с грядущим голосованием 9 декабря, когда ВАДА озвучит окончательные санкции против России. Это ведь не просто угроза «выпиливания» путо-Раши из мирового спорта, и не банальный «четырехлетний бан». В нынешних условиях 4 года означает навсегда. Флер спортивных достижений – самая дорогая «цацка» лубянского фюрера. Все эти сочинские Олимпиады с многомиллиардным золотым дождем, обернувшимся экологическим бедствием, задрапированным фееричной завесой пропаганды; футбольный Мундиаль 2018 года, под шум которого россиян фактически лишили шанса дожить до пенсии – главные зрелища империи, дарованные плебеям с нефтяного царского плеча. 9 декабря имперская карета может превратиться в гнилую тыкву. И недаром на поляне этого информсобытия уже отплясывают отборные пропагандисты. Одни истерят по поводу неудачной хакерской спецоперации, другие – сокрушаются насчет «мягкости нашей позиции»: дескать, «жестче надо, как во внешней политике, пора бы уже и бомбить». Еще немного – и договорятся до захвата ВАДА «вежливыми ихтамнетами». Но на поверку вся эта риторика оборачивается бешенством кремлематки и полной растерянностью.

Спорт – главный фетиш вождя. Если убрать этот краеугольный камень из конструкции «вертикали» - её всю перекосит. Невозможность участия в международных соревнованиях умножает на ноль жену Алишера Усманова – главную поставщицу кремлевских гибких куртизанок Ирину Виннер, и скачки на татами обнуляет, и обрушивает все, что было отвоёвано «до этого». В топку – Сочи, в прах – Мундиаль, все победы – фейк, все – подмена, вранье, ненастоящее, эрзац. Хотели всех наколоть, но проссали всё. Спортивный Герман лоханулся, и лыбится ВАДА усмешкой Чекалинского, предъявляя убийственный итог: «Ваша дама бита…»

Если Россия «выпилена» из мирового спорта – зачем он нужен вообще? Голосование 9 декабря может запустить необратимый процесс «оптимизации спортивных учреждений». Будут пущены «под нож» спортшколы и клубы, а официальная пропаганда быстро объяснит, что «на Западе государства не субсидируют спортсменов, так что – ищите спонсоров». Эта «оптимизация» в лучшем случае породит вал спортивной эмиграции, ибо какой смысл оставаться в России, если занятие спортом здесь бесперспективно? Сколько денег было вложено в спортсмена? И что? Теперь они сгорят? Спорт – штука дорогая, с жестким временным ограничением, ведь результаты нужны впечатляющие, и – уже сегодня, никто не станет ждать окончания «периода немилости». Но самое главное – невостребованность спортсменов запустит механизм по превращению их в бандитов. Сколько сегодняшних представителей силовых единоборств будут вынуждены пойти в криминальные структуры? Причем, сегодня это могут быть вполне себе государственные органы, которые уже и так по сути – криминальны, а завтра органично трансформируются в какую-нибудь откровенную банду. Ведь сколько раз такое уже случалось! А потом ловили и обезвреживали всем дружным коллективом какой-нибудь «службы собственной безопасности»…

Удар по путинской спортивной империи – это нокаут для Кремля. Все зашло настолько далеко, что уже не скажешь «я – не я, пробирка не моя», не сдашь назад, и остается только хамить и злиться. Трудно даже представить, какую награду объявил Путин за голову ненавистного Родченкова. Вот уж поистине – Скрипаль, умноженный на Литвиненко! – и поди ж, достань теперь его…

Вот он и бежит от дурных мыслей, победоносно открывая бизнес-трассу М-11, что с точки зрения цивилизованного человека – совсем уж дикость. Мало ли, какие дороги строятся в мире, какие коммерческие трассы и автобаны – и что теперь, метаться и перерезать ленточки? Полковника нигде не любят. Даже намеченная поездка в Париж рискует обернется унижением, ибо нагнуть Украину вряд ли получится, и придется вновь включать пропагандистские сирены с воплями «наш вождь снова всех переиграл». Ну, а пока на Донбасс прибыл 93-й по счету «гумконвой» для «ихтамнетов», как «весомый аргумент» для будущих переговоров. Ведь если что-то пойдет не так – вся эта «гуманитарщина» может начать взрываться, накаляя атмосферу…

Но эти бумеранги вечно возвращаются – то в виде пробирок, то ящиками «груза 200», а иногда – вполне живыми людьми, начиненными взрывоопасными идеями, отпочковавшимися от приснопамятной «Новороссии». Сколько их бродит по России, таких «взведенных в боевой режим»? Они – как двуногие бомбы замедленного действия с внутренним обратным отсчетом в головах. И вот Следственный Комитет РФ объявляет преступной деятельность еще недавно такой необходимой для государства региональной ЧВК «ЕНОТ» в Краснодарском крае. «Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий», — говорится в материалах дела. А ведь эти «Еноты» участвовали в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при операции по аннексии Крыма.

Запомните эту симптоматику. Очень скоро она станет проявляться по всей площади страны. То здесь, то там начнут появляться подобные ЧВК и «силовые общественные организации», которые и устроят всепоглощающий хаос на территории «великоскрепной». А потом эти банды начнут воевать между собой за право доминирования на территориях округов, краёв, областей и республик. И оснащены они будут по последнему слову техники –с дронами и современным оружием, похищенным с военных складов. Ибо хищения в армии никуда не денутся, и вообще коррупция никуда не денется, а напротив – разрастется до невероятных размеров. А потом – разорвет «вертикаль» изнутри.

Так что 4 года «спортивного бана» - это взрыв у основания путинской системы. И вместе с российским спортом с лица земли будет «выпилена» путо-Раша, с кровью отхаркивающая свой «великий имперский рак». Ибо посеявший страх – пожнет ужас.

Александр Сотник, sotnik-tv.com