Как воровали отравляющие вещества на родине «Новичка» 2 29.11.2019, 12:35

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Еще год назад закрытый городок Шиханы в 130 километрах от российского Саратова строго охраняли.

Долгое время здесь работал Государственный институт технологии органического синтеза. До 1993 года в секретном НИИ трудились более трех тысяч лучших специалистов-химиков, которые занимались разработкой новых видов боевых отравляющих веществ, сообщает "Настоящее время".

Химики-лаборанты, инженеры приезжали на берег Волги со всего СССР. В Шиханы отбирали лучших из лучших. Жители получали квартиры, хорошие зарплаты и уверенность в том, что они выполняют задачи государственной важности. В начале нулевых у предприятия начались финансовые проблемы, и вскоре его полностью сняли с государственного баланса.

О судьбе бывшего секретного объекта, возможно, никто бы и не узнал, если бы в Великобритании при загадочных обстоятельствах не отравили веществом "Новичок" бывшего сотрудника российских спецслужб Скрипаля и его дочь. Происхождение яда связывали с Шиханами.

Съемочная группа побывала в поселке и выяснила, мог ли пропасть "Новичок" из лабораторий некогда секретного НИИ, и о том, как живут сейчас живут бывшие сотрудники химпредприятия:

Сегодня от секретного НИИ, некогда объекта государственной важности, почти ничего не осталось. Год назад указом президента особый статус с Шихан сняли. Это произошло в рамках Конвенции ООН "О запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и его уничтожении".

"Сейчас никаких перспектив нет. И у страны, я так понимаю, перспектив тоже нет. Никто не может понять, что завтра будет. У нас государство однобокое: нефть, газ, электроэнергия", – говорит пенсионер, бывший начальник секретной части закрытого НИИ.

70-летний Владимир Федосов, бывший старший научный сотрудник секретного НИИ работает преподавателем химии в строительном училище.

"Я соприкасался с этим веществом. Два раза мне поручали работы технологического характера. Это вещество было под шифром "А". Никакого "Новичка", потом только добавились цифры "А-234". На пальцах одной руки можно посчитать, сколько людей знали формулу химическую, знали суть вещества, – говорит он. – В 1972 году Федор Петрович Кирпичев синтезировал это вещество, на котором и держался весь институт. Мы же секретное предприятие были, мы имели легенду, что занимались химическими веществами по борьбе с вредителями в сельском хозяйстве".

"Новичок" разрабатывался в Шиханах, и не один он, их несколько было веществ под этим названием, и уйти он не мог отсюда, – рассказывает бывшая сотрудница института Людмила Васильева. – Я сама работала в синтезе, я это знаю. Если они определили, что это вещество абсолютно чистое, извините меня, в Шиханах оно с 93 года, не могло оно в такой чистоте сохраниться из Шихан".

По ее словам, в 90-е годы, после отказа от разработки химоружия, в институте случались даже уголовные дела за хищения: "Все пытались что-то урвать – технологию, знания взять отсюда, слинять и применить их в другом месте".

Военный пенсионер Александр Башкатов уточнил даже, что некий сотрудник института по фамилии Ринк "смог украсть несколько ампул боевого отравляющего вещества".