В Беларуси объявлен «день жестянщика» 1 29.11.2019, 12:33

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Фото: Фото: Павел МАРТИНЧИК / kp.by

Оттепель и мороз превратили дороги в каток.

После оттепели ударил легкий морозец и дороги, с тротуарами покрылись ледяной глазурью.После оттепели ударил легкий морозец и дороги, с тротуарами покрылись ледяной глазурью.

Ноябрь 2019 года заканчивается в Беларуси небольшой оттепелью. Градус держится в пределах 0: немного теплеет, потом чуть холодает - избыточная влага и легкий морозец приводят к тому, что дороги, как глазурью, покрываются тонким ледяным слоем. Так произошло и вечером в четверг, 28 ноября.

- В Минске сильный гололед. После оттепели днем к вечеру ударил мороз - и дороги с тротуарами превратились в сплошной лед, - сообщили kp.by очевидцы.

Ресурс «Яндекс.Карты» подтвердил непростую ситуацию на дорогах белорусской столицы: ДТП в разных частях города и 8-балльные заторы наблюдались после 18.00. Не зря в Госавтоинспекции просили водитель не ждать первого декабря, чтобы переобуть железных коней!

На пятницу, 29 ноября, синоптики предупредили: «день жестянщика» будет практически по всей территории республики.

- В страну от атлантического циклона, смещающегося по северной части Европы, придут осадки и теплый воздух. Однако смена погоды будет быстрой: уже в первый день зимы поступят холодные потоки, возможен снег. Из-за понижения температуры автодороги станут скользкими, - сообщили в Белгидромете.

В ночные часы в пятницу средняя температура по стране составит от -3 (в восточных регионах) до +5 (по западу Беларуси). Днем повсеместно будет выше нуля: от +1 до +6 градусов, а в западных районах и вовсе до +8 тепла.

Быть осторожными белорусов попросили и в Минздраве: «В Беларусь пришел гололед! Будьте осторожны!» - сообщила пресс-секретарь ведомства.