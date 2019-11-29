Пришло время громко и настойчиво требовать, чтобы Лукашенко ушел

Пришло время громко и настойчиво требовать, чтобы Лукашенко ушел3
- Вероника Сысь, «Баста»
- 29.11.2019, 12:42
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И делать это не в интернете или на кухне, а везде.
По работе часто приходится ездить по Европе. Смотришь, сравниваешь жизнь тут и там — на самом деле, все наши это делают, не всегда, правда, признаются. Недавно в голову пришло, что большинство белорусов сегодня живут хуже, чем беженцы из стран третьего мира, которым посчастливилось попасть на территорию ЕС.
Судите сами. У беженцев там есть социальные гарантии, жилье, питание, нормальная бесплатная медицина, бесплатное образование, даже пособие, которое в два раза выше средней зарплаты. Это я еще с Минском сравниваю. Если брать белорусскую периферию, то там доходы населения - еще ниже, а уровень жизни - в разы хуже, о социальных гарантиях даже вспоминать не хочется.
Поэтому люди, как правило молодые и перспективные и бегут оттуда. Кто - в столицу, кто - за границу. И те и другие по сути своей - беженцы, люди сбежавшие из агроада, построенного Лукашенко.
Как это исправить ?
Все просто. Нужно менять систему, а для этого нужно сменить власть. Выбросить из кабинетов безруких совковых пенсионеров и их детей, которые получили теплые места по наследству. Потом провести элементарные реформы, воспользовавшись опытом соседей и дать время стране на то, чтобы начать жить самостоятельно, без поводка и намордника.
Пришло время требовать, чтобы Лукашенко ушел. Громко и настойчиво. И делать это не в интернетах и не на кухнях, а везде. Желательно на главных площадях страны, возле резиденции диктатора и большим количеством людей. Чтобы дошло поскорее.
Вероника Сысь, «Баста»