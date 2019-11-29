Протесты в защиту климата проходят по всему миру 29.11.2019, 12:50

Фото: AFP

Ожидается, что по всему миру в акциях примут участие сотни тысяч человек.

Австралия стала первой страной, где в пятницу, 29 ноября, прошли акции в защиту климата в рамках акций Fridays for Future. В мегаполисе Сиднее, многие дни окутанном клубами дыма из-за лесных пожаров, сотни школьников и климатических активистов собрались перед штаб-квартирой правящей в Австралии Либеральной партии. Демонстранты считают, что именно изменения климата вызвали опустошительные пожары, более трех недель бушующие в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны. "Вы сжигаете наше будущее", - стоит на одном из транспарантов, пишет "Немецкая волна".

Протесты направлены прежде всего против премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который оспаривает связь пожаров с климатическими изменениями. "Бездеятельность нашего правительства к климатическом кризисе разожгла лесные пожары", - считает одна из лидеров протестов Шианн Бродерик.

Протесты против изменения климата прошли и в Японии. Сотни демонстрантов прошли по токийскому району Синдзюку, где базируются офисы крупнейших корпораций Японии.

Ожидается, что в климатических протестах в пятницу по всему миру примут участие сотни тысяч человек. В Германии акции молодежи, организованные движением "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), пройдут в более чем 500 городах. Немецкие защитники климата требуют доработку правительственного климатического пакета и скорейшего отказа Германии от угольной энергетики.