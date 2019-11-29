«Я тут прописан и буду жить, а ты выметайся» 29.11.2019, 13:02

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иллюстрационное фото

Исповедь белорусского квартиросъемщика со стажем.

Ничто так не стимулирует белорусов копить на собственное жилье и даже брать кредиты под драконовские проценты, как опыт аренды жилья. Снимаешь ты комнату или всю квартиру целиком, неважно: шанс нарваться на арендодателей со странностями примерно одинаковый. Причем поначалу все может быть очень даже неплохо, а вот через некоторое время всплывают странные истории и начинают кровоточить старые раны. Сайт onliner.by опубликовал две истории от квартиранта со стажем Николая.

— Я по профессии инженер. Приличный, интеллигентный, без вредных привычек, вполне адекватный аккуратный квартиросъемщик. Не дебоширю, оргий не устраиваю, с соседями не ругаюсь, не шумлю, — сразу расставляет все по местам Николай. — В квартире даже мелкий текущий ремонт за свой счет сделать могу (по согласованию с арендодателем), если это не сильно повлияет на внешний вид арендованной квартиры.

Снял я однокомнатную квартиру для самого себя. Выбирал по критерию цены: желательно подешевле, так как я в быту неприхотлив. Квартира обставлена в 90-е, по тогдашним меркам дорого и с претензией на вкус. Но видно, что в ней долгое время никто не жил. Или прежний арендатор съехал довольно давно. Хозяйка вроде строгая, но интеллигентная. Говорит, мол, квартира мне дорога как память, относись к обстановке бережно. Ладно, не проблема. Составили договор: риелтор, подписи, копии паспортов — все честь по чести.

Я въехал. Живу два месяца, исправно плачу по счетчикам, за аренду не задерживаю — как договаривались. Поддерживаю в квартире порядок в меру своего умения и образа жизни. А хозяйка взялась без моего ведома и присутствия наведываться в квартиру. Однажды звонит мне — ты чего дома бардак развел? Тараканов мне завести хочешь? А ну, давай встретимся, поговорим! Я ей говорю: «А как вы так без моего ведома в квартиру зашли? Это противоречит пункту договора».

Она: «Имею полное право! Я проверяю состояние своей квартиры. Прихожу — а у тебя в кухне продукты на столе, в комнате вещи разбросаны, короче, беспорядок!» А я в этот день с утра действительно выложил из морозилки рыбу размораживаться, оставил на тарелке в кухне, чтобы в тот же день в обед прийти и ее приготовить. Пришел в обед, приготовил, поел, все убрал. А она, оказывается, в этот день с утра до обеда побывала в квартире и увидела сырую рыбу в тарелке. Ну еще на столе были неубранные хлебные крошки, а в целом в квартире был несмертельный «жилой беспорядок», заключающийся в брошенных на стуле вещах.

Состоялся неприятный разговор, в котором меня выставили абсолютным неряхой и в конечном счете выгнали из квартиры. Выплатила она мне часть депозита, которую я успел ей перечислить за два месяца. Но без выплаты неустойки за расторжение договора в индивидуальном порядке со стороны арендодателя, без учета того, что все ее претензии основаны на нелегальном посещении сданной ею квартиры. Ну и черт с тобой, оставайся в своем музее имени самой себя в молодости! Неприятно. Плюс мне срочно искать другую квартиру…

Тут же снял другую «однушку». Та была попроще обставлена, подешевле, хозяйка менее «с прималындами». Опять договор, риелтор, депозит, комиссия — все как надо. Живу год. Хозяйке исправно плачу, в квартире хорошо, тихо, на меня нареканий со стороны соседей нет, все проблемы по «коммуналке» решаю сам, даже не вводя в курс хозяйку. Лично ее лицезрел всего раза три за весь год. Идеально! В один прекрасный день прихожу домой, а под дверью пьяный мужик сидит. «Я, — говорит, — к вам. Я тут прописан и тут буду жить. А ты выметайся». Я не понял. А кто ты такой? Оказалось, отец хозяйки. И действительно будет там жить. Двое суток я с ним бытовал.

Хозяйка, конечно, извинялась, но все равно меня выселила. Опять срочные поиски квартиры, но тут с финансовой точки зрения хотя бы поступили честно. Вернули и депозит, и неустойку. И две недели дали на поиски квартиры без выселения из этой. Здесь уже не столько хозяйка виновата, сколько форс-мажор.