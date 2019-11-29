Бумеранг ударил по атаману 29.11.2019, 13:06

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Сергей Акимов

Что происходит в Крыму?

В Крыму очередной виток политических репрессий – на этот раз в эпицентре оказались не крымские татары, не журналисты и не либералы, а казаки! Те самые казаки, которые в 2014 году отстаивали интересы «крымской весны», то есть аннексии Крыма Россией, пишет крымчанка Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия изменены в целях безопасности) в статье для «Крым. Реалии».

28 ноября российские силовики нагрянули с обысками сразу к трем руководителям общественного «крымского казачества» – атаману Сергею Акимову , директору музея казачества Николаю Медведю и атаману Белогорского казачества Александру Агуренко. Сразу нужно отметить, что все они находятся в оппозиции к провластному реестровому казачеству. Возглавил казаков-общественников Сергей Акимов. Своей энергичностью и смелостью он постепенно развил свою организацию до нескольких сот человек по всему Крыму.

Так, 12 октября 2019 года в Белогорске в парке львов «Тайган» общественное казачество провело масштабный фестиваль «Развитие традиций казачьей культуры». В мероприятии приняло участие до полутысячи казаков и казачьих кадетов. Уверена, что «команде победителей» такое развитие общественного казачества, под руководством оппозиционного им Акимова очень не понравилось.

17 ноября казаки атамана Акимова вновь вызвали гнев российских властей. В этот день они устроили пикеты в Белогорске. Вообще в этот день произошло много интересного. Сергей Акимов встал с плакатом в поддержку Зубкова на городском рынке. По его рассказам, к нему стали подходить (очевидно, подосланные местной властью) провокаторы, которые стали называть его «бендеровцем» и попытались прогнать. Но не тут-то было. Помощь пришла, откуда не ждали. Дело в том, что на рынке в Белогорске торгует очень много крымских татар. Именно они и заступились за казака. Вдумайтесь только, крымские татары защищают казака! Провокаторы ретировались, а Акимов поехал на акцию по защите от сноса букв «Парк львов Тайган». Но суть в том, что атаман Акимов давно уже в своих постах и комментариях в соцсети больше симпатизирует Украине, нежели России. Он не боится открыто заявлять, что мир никогда не признает Крым российским и что «при Украине крымчане жили лучше». Видимо, поэтому и получил поддержку от крымских татар во время пикета.

Но приключения в этот день на этом не закончились. Когда сотни людей вместе с казаками Акимова вышли к буквам «Парк львов Тайган», у местной власти начался переполох. К месту событий выслали автомобиль полиции, но те, увидев масштабность действа, да еще и российского политика Николая Платошкина во главе этого мероприятия, решили повернуть назад.

Зато местные спецслужбы отыгрались на атамане Белогорского казачества. После общения с ними атаман в тот же день оказался в больнице с инфарктом. Здоровье атамана до сих пор не поправилось.

Своими действиями в отношении общественного казачества российская власть демонстрирует свою твердую политику подавления инакомыслия и свободы слова. России в Крыму нужны только лизоблюды, присосавшиеся к кормушке, и молчаливое большинство. А такие, как Акимов, никак не вписываются в установленные для крымчан нормы поведения. Поэтому петля репрессий и оказалась на шее казака. Сейчас даже если его самого не сломают, то его «казачье войско» точно рассыплется. Как ни крути, а получить обыски и дальнейшие проблемы теперь – большая вероятность для сторонников атамана. Наверняка многие предпочтут не рисковать и отойдут от Акимова.

Атаман осознал, что до российской аннексии люди в Крыму жили лучше. По моим наблюдениям, осознали это и многие другие крымчане – бывшие «крымнашисты». Вот только в отличие от Акимова сказать вслух они это пока боятся, а чтобы они боялись и дальше – российские репрессии в Крыму будут продолжаться, попирая права и свободы людей.