Диего Белькевич: история аргентинского футболиста с белорусскими корнями 29.11.2019, 13:12

Нас, белорусов, на самом деле куда больше, чем кажется.

И куда больше, чем скажет очередная перепись. У наших соседей поляков и украинцев есть интересная привычка — искать в далеких странах своих людей. Потомков тех, кто переехал когда-то в поисках лучшей доли или подальше от беды, пишет журналист Филипп Матюшонокдля сайта "Прессбол".

Например, всем известно, что в Канаде живет больше миллиона человек, так или иначе связанных корнями с Украиной. Сколько в обеих Америках поляков — вряд ли удастся ответить. Но есть здесь один нюанс. В силу вполне конкретных исторических обстоятельств территория нынешней Беларуси не всегда в полной мере была под суверенитетом белорусского народа. Самая ближайшая история — время между двумя мировыми войнами, когда Западная Беларусь по условиям печально известного Рижского мира отошла к Польше. И именно здесь возникает путаница, ведь многие белорусы во Второй Речи Посполитой попросту стали... поляками.

Именно в 1920-30-е годы с территории Западной Беларуси шла активная эмиграция. Кто-то, перебравшись в одну из западноевропейских или американских стран, свою идентичность там сохранил. Как, например, уехавший несколько раньше дед великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Терентий. Он, по воспоминаниям игрока, разговаривал на белорусском языке. Другие, что тоже вполне понятно, воспринимались окружающими как поляки, ведь эмигрировали они с территории тогдашней Польши, а не Беларуси, да и исповедовали в основном католицизм — еще один стереотипный признак польскости. Так или иначе, все смешалось в этом большом американском плавильном котле. Где, говорят, совершенно не важно, кто ты, откуда и где жили твои предки. Но нам ведь все равно интересно.

Диего БЕЛЬКЕВИЧ родился 4.01.91 в Буэнос-Айресе. Воспитанник клуба "Ланус". Выступал за команды "Атланта", "Сан-Тельмо", "Фландрия", "Химнасия" из Сальты, "Эстудиантес де Касерос" и "Дефенсорес" в различных дивизионах чемпионата Аргентины, а также за "Депортес Икике" в высшей чилийской лиге. В карьере Белькевича есть и заокеанский опыт — в сезоне-2018/19 он защищал цвета клуба "Сеул Е-Ленд" из второго дивизиона чемпионата Южной Кореи. Ныне Диего выступает за "Ренджерс" из Тальки (Чили, Д2). В сборную Аргентины не вызывался. Всего за карьеру Белькевич забил 41 гол в 187 матчах.

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Его зовут Диего Белькевич, он из Аргентины, но нынче играет за "Рейнджерс" из Тальки во втором дивизионе чемпионата Чили. Об этом 28-летнем форварде мы узнали от осведомленного коллеги, комментарий которого вы найдете ниже. Мы даже посмотрели видеонарезку футбольных умений и навыков аргентинского Белькевича в интернете.

Не заинтересоваться историей человека из солнечной Аргентины с такой белорусской фамилией было невозможно. А потому начали копать. Увы, всемогущий гугл рассказал о Диего не слишком много — ничего, выходящего за рамки его личной статистики и перечисления команд, в которых нападающий успел поиграть. В недрах всемирной паутины удалось отыскать лишь один факт из его биографии. Однажды Диего рассказал одному из коллег, что его дед переехал из Польши в Аргентину. Но это наше любопытство только раззадорило. Польша, как говорится, большая, а фамилия Белькевич — родная, белорусская.

Мы попытали счастье — и не прогадали. Диего через некоторое время ответил на наш вопрос в социальных сетях. И общение, надо сказать, превзошло все ожидания. Мы поговорили не только о корнях Белькевича — как оказалось, все же отчасти белорусских, — но и о Марадоне, корейском футболе и желании поиграть за команду из Беларуси.

Мой дедушка жил в Гродно, — рассказывает Белькевич. — Сейчас этот город находится в Беларуси, ведь так? Он был вынужден уехать в Аргентину из-за Второй мировой войны. Дедушку, кстати, звали Эстанислао — получается, Станиславом. У меня была возможность пообщаться с ним и его старшим братом. Они рассказывали, что многие родственники — дяди, тети, двоюродные братья — остались в Европе. Некоторые из них погибли, кто-то попал в плен, прошел лагеря. Кому-то, к счастью, удалось пережить войну. Я слышал эти истории от брата моего дедушки — он был старше и лучше понимал, что происходило в то непростое время. Кстати, мой дедушка говорил по-польски, по-украински и немножко по-русски.

Но, к сожалению, многого из истории семьи я не успел узнать. Все из-за моей карьеры футболиста — с юности я не слишком часто бывал дома и, увы, не всегда была возможность пообщаться с родственниками. Но надеюсь, что однажды футбольная жизнь занесет меня в Польшу или Беларусь. Хочется поближе узнать о земле, где рос дедушка. Читал в интернете о Гродно, видел, что там тоже есть футбольная команда. Надеюсь, когда-нибудь смогу с семьей посетить этот город.

Сейчас я играю в Чили, срок контракта истекает в конце сезона. Обязательно поговорю с агентом насчет вариантов в чемпионате Беларуси. В общем, открыт для предложений. Мечтаю побывать и поиграть в футбол на малой родине деда.

- Слышали что-нибудь о Валентине Белькевиче? Ваш однофамилец был одним из лучших белорусских футболистов...

- Я только родился, когда Валентин начинал карьеру. Один из моих бывших партнеров по команде уезжал играть в киевское "Динамо". Тогда я читал в интернете об этой команде и заметил, что в ней выступал однофамилец. В курсе, что он был хорошим игроком, завоевал много трофеев с "Динамо". Но знаю о нем, к сожалению, не слишком много.

- Это правда, что у вас в одной из команд было прозвище Поляк?

- Да, друзья еще в школе называли меня так из-за фамилии. Многие одноклассники никак не могли запомнить, как правильно произносить мою фамилию. Поэтому предпочитали называть меня просто — Поляк. Мне нравилось это прозвище, носил его с гордостью в память о дедушке.

- Вы же выросли в том самом районе, где и Диего Марадона?

- Да, я рос в Ланусе — это пригород Буэнос-Айреса. Отсюда родом и Диего Марадона. Существует ли в Аргентине его культ? Марадона — очень уважаемая фигура как в местном, так и в мировом футболе. Люди очень благодарны ему за то, чего он достиг со сборной Аргентины. Куда бы он ни приехал — повсюду его встречают восторженные поклонники, ему везде рады.

- Знаете, что он сотрудничал с белорусским "Динамо"?

- Безусловно. В Аргентине все следят за передвижениями Марадоны. Любое его публичное действие всегда попадает в новостные сводки. Слышал, что Диего был президентом брестского "Динамо" в 2018 году.

- Почему решили стать футболистом?

- Футбол в Аргентине — это что-то сродни религии. Все просто без ума от этой игры. В наших традициях дарить новорожденному ребенку футбольный мяч и майку команды, в которой выступает его отец. Я не стал исключением. С детства полюбил футбол, отец водил меня на тренировки в местную команду. В шесть лет начал заниматься в школе "Лануса", в этом же клубе дебютировал на профессиональном уровне в 18 лет. Провел за "гранатовых" несколько матчей, а затем меня отдали в аренду в другую команду.

- На родине вы в основном играли во втором дивизионе. Что помешало закрепиться в элите?

- Аргентинская лига — очень сложный чемпионат, в нем высокая конкуренция. Я был молод, у меня присутствовало огромное желание заявить о себе и закрепиться в "примере". Но, к сожалению, мне недоставало стабильности, не всегда демонстрировал тот уровень игры, на которой был способен. Поэтому решил перейти во второй дивизион и набраться опыта, вырасти в профессиональном плане. Считаю, что полноценным профессиональным футболистом я стал в Чили, когда попал в "Депортес Икике". В этой команде у меня появилась возможность сыграть в высшем дивизионе чемпионата Чили в Кубке Либертадорес и Южноамериканском кубке. Это был отличный год, я забил немало важных мячей, особенно в международных соревнованиях.

- Как возник вариант с переездом в Южную Корею?

- Был хорошо знаком с тренером команды "Сеул Е-Ленд". Он раньше много лет жил в Аргентине, хорошо говорил по-испански. Я провел отличный сезон в Чили, и тренер решил пригласить меня в свой клуб. Семья поддержала решение, и мы переехали в Южную Корею. Мне нравилось играть во второй корейской лиге, люблю новые вызовы, приобретать необычный опыт. Но, увы, я не смог полностью раскрыться в этом чемпионате из-за несчастного случая. Получил серьезную травму лица, пришлось делать операцию. В итоге появился на поле только через два с половиной месяца. Непросто было вернуться на хороший уровень, потому что некоторое время я боялся играть головой. Слава богу, это в прошлом, теперь чувствую себя идеально и ничего не боюсь. Контракт с командой из Сеула был рассчитан на год, поэтому я решил вернуться в Америку, чтобы окончательно восстановить форму.

- Можете сравнить корейскую лигу с чемпионатами в Аргентине и Чили?

- В Корее исповедуют силовой футбол, он ориентирован на "физику" и постоянный бег, там редко используют сложные комбинации или предлагают какие-то тактические изыски. В Аргентине и Чили все по-другому, здесь тренеры во главу угла ставят владение мячом и коллективные взаимодействия. А еще в Южной Америке на футболе всегда особая атмосфера: страстные фанаты до отказа заполняют стадионы и поют на протяжении всей игры. Классно выступать в такой обстановке.

- Раньше задумывались о переезде в Европу?

- Я всегда мечтал поиграть в Старом Свете. Когда мне было 17 лет, ходили разговоры о возможности выступать за юниорскую сборную Польши. Но из-за проблем с документами это не осуществилось. Да и сам в то время надеялся попасть в сборную Аргентины. Я поиграл в престижных турнирах Южной Америки, выступал в Азии, но моя настоящая мечта — Европа. Сделаю все, чтобы попасть туда, если будут варианты. Честно говоря, деньги меня особо не интересуют, я играю потому, что очень люблю футбол, люблю новые вызовы, люблю сражаться против лучших игроков и показывать все, на что способен на поле.

- Что-нибудь знаете об уровне футбола в Восточной Европе?

- В курсе, что в чемпионате Украины две доминирующие команды, которые каждый год разыгрывают титул, — "Динамо" и "Шахтер". В России слежу за "Зенитом", ведь там выступают легионеры из Аргентины. Слышал и о БАТЭ, который доминирует в чемпионате Беларуси больше десятилетия. Но в этом году брестское "Динамо" стало чемпионом, так? Аргентинская пресса, конечно, об этом написала, ведь с клубом связан Марадона. Когда меняется чемпион — это здорово. Это вдохновляет других на борьбу за медали. Не всегда команда с большим бюджетом побеждает. Выигрывает тот, кто лучше готов к конкретной встрече, кто эффективнее тренируется, кто лучше использует свои шансы.

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Диего Белькевич — конечно, далеко не единичный случай. Другой, куда более известный пример — Диего и Матео Климовичи. Отец и сын, футболисты — и тоже из Аргентины. Фамилия Климович — совсем уж белорусская и очень футбольная. Вот сухие цифры: за суверенную историю в высшей лиге чемпионата Беларуси выступали шесть человек с этой фамилией, а в высшей, первой и второй лигах — четырнадцать! Климовичи на слуху и сейчас: один из лучших белорусских вратарей Андрей Климович играет в "Оренбурге", а его однофамилец Владислав из "Торпедо"-БелАЗа начинает привлекаться в национальную сборную.

Дед Диего Климовича тоже бежал от войны из тогдашней Польши — правда, с территории Западной Украины. А вот его бабушка, по нашим сведениям, жила в Свислочи, что ныне в Гродненской области. В общем, тоже не чужая нам династия. В начале 2000-х на форварда "Вольфсбурга" началась настоящая охота — в прессе муссировались слухи, что Диего может присоединиться к сборной Украины или сборной Польши. Но дальше разговоров дело не пошло. Кстати, два родных брата Диего тоже играли в футбол.

19-летнего Матео Климовича недавно подписал "Штутгарт". Атакующий полузащитник подает большие надежды, а в прессе нашей южной соседки его называют не иначе как украинским Месси. Матео привлекался в сборные Аргентины разных возрастов, однако в официальных матчах, судя по всему, не появлялся.

В Уругвае живет политик и бизнесмен Эдгардо с явно не латиноамериканской фамилией Новик. Два его сына — Марцел и Герман — профессиональные футболисты, выступали в разных клубах на родине и в Парагвае. Аргентинец Энцо Калински выигрывал чемпионат страны в составе "Сан-Лоренцо", а нынче защищает цвета "Эстудиантеса". Однажды его звали в сборную Польши, однако он ответил отказом. В рядах аргентинского "Тальерес" практикует 23-летний воспитанник "Бока Хуниорс" Хуан Комар, его брат Матео выступает за "Патронато", а в "Арсенале" из Саранди азы футбола постигает 17-летний Факундо Крупски. В "Химнасии" под началом Диего Марадоны небезуспешно играет 23-летний Орасио Тиханович, а 27-летний Федерико Васильчик бьется во втором дивизионе в составе "Нуэва Чикаго".

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Темой потомственных белорусов в аргентинском футболе прекрасно владеет Сергей Селиванов — экс-журналист газеты "Все о футболе", без помощи которого, признаемся, этот текст не появился бы. Журналисты обратился к нему за комментарием.

- Если погрузиться в историю, то можно выделить три волны массовой эмиграции из Беларуси в Аргентину. Первая — после войны с Наполеоном в 1812 году. Вторая — с начала двадцатого века до революции 1917-го. Третья — самая большая — перед Второй мировой войной. Понятно, что уезжали наши соотечественники не из Беларуси — нашей страны тогда не существовало, — а либо из Польши, либо из Российской империи, впоследствии ставшей Советским Союзом. По прибытии в Южную Америку их определяли очень просто. Католик — значит, поляк. Православный — значит, русский. Тем не менее многие наши люди чувствовали себя белорусами, организовывались в диаспоры, национальные общины. Впрочем, большинство, надо признать, постепенно ассимилировалось, и с течением времени, через несколько поколений, превращалось в аргентинцев.

Много ли выходцев из Беларуси в тамошнем футболе? Начну с того, что заинтересовался этим вопросом еще в девяностые годы. Интернета не было, добывал информацию через друзей и знакомых, из других источников. Пока не обзавелся энциклопедией в пяти томах, где были представлены все футболисты чемпионата Аргентины всех лиг с 1931 года по 2001-й. Стал исследовать фамилии, и оказалось, что белорусских среди них полно. Климович, Новик, Буйкевич, Петрык, Белькевич, Поганый... За сборную Аргентины на Олимпиаде-1988 играл, например, полузащитник Дарио Сивиски. Я выяснил: он из шляхетского рода Сивицких, что на Гродненщине. И здесь мы еще не учитываем тех, у кого белорусские корни шли по женской линии и кто теперь живет под другими фамилиями.

В 2001 году я через пресс-службу "Вольфсбурга" выходил на Диего Климовича, чтобы заинтересовать его возможностью выступать за сборную Беларуси. Правда, необходимо было официальное внимание со стороны белорусской федерации, а его так и не возникло. Наверное, потому, что в те годы у нас было достаточно хороших футболистов. Сборную составляло золотое поколение Белькевича и Хацкевича, подрастали молодые Глеб, Кутузов... Теперь же ситуация другая. Сильных игроков не хватает. Мне кажется, нам стоило бы изучить эту тему, причем с практической стороны. Попробовать пригласить аргентинских белорусов хотя бы в клубы нашего чемпионата. А там, может, кто-то и для сборной подойдет. Все-таки они техничны, у них другая школа. Ведь мир меняется, границы стираются, в футболе их давно вообще нет. Вдруг что-нибудь из этого получится. Хуже точно не будет. Как минимум интерес к белорусскому футболу повысится. Почему бы и нет?