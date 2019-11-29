Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Украине 29.11.2019, 13:35

Украинскую армию приближают к стандартам НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 0906, который вносит изменения в уставы Вооруженных сил и вводит новую шкалу воинских званий.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания «прапорщик, старший прапорщик» (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант» (корабельные — «старший мастер-старшина», «главный мастер-старшина»).

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Документ приближает украинскую армию к стандартам НАТО.

Напомним, парламент поддержал закон 17 октября, за него проголосовали 278 народных депутатов.