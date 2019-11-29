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Лявон Вольский сделал анимационный клип «Три черепахи»

  • 29.11.2019, 13:38
Лявон Вольский сделал анимационный клип «Три черепахи»
Лявон Вольский
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Также известная песня получила новую аранжировку.

Белорусский музыкант Лявон Вольский снял новый клип на свой хит "Три черепахи" — анимационное лирик-видео, сообщает "Еврорадио".

Музыкант не только сделал новую аранжировку песни, но и сам нарисовал все иллюстрации и написал тексты под ними.

Автором аранжировки выступил норвежский саундпродюсер Снорре Бергеруд, известный по последним сольным альбомам Вольского.

Название "Три черепахи" получил и свежий мини-альбом Вольского. Вместе с заглавной песней в него вошли еще два заново записанных хита — "Легкие-легкие" и "Воздушный шар". Релиз доступен на всех главных цифровых площадках.


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