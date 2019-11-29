Александр Зайцев: Наше общение с Марадоной то вспыхивает, то затухает 29.11.2019, 14:13

Александр Зайцев

Время от времени аргентинец обещает вернуться в Брест.

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью журналисту Василию Сарычеву рассказал о том, как проходит общение с бывшим председателем клуба, легендарным в прошлом нападающим Диего Марадоной.

– По персоналиям. Марадона – самый громкий ваш пиар-ход. Это был актив?

– Актив, конечно. Сложный, непредсказуемый. Наше общение то вспыхивает, то затухает.

– Оно есть?

– Безусловно. Время от времени он появляется, шлет «видосы», грозит вернуться в Брест, – сказал Зайцев.

Отметим, что в тот же день, когда «Динамо» стало чемпионом, Диего Марадона в инстаграме написал поздравления команде, добавим строчку и на русском языке.