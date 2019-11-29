Видеохит: Авиадиспетчеров поймали за лепкой снеговика 1 29.11.2019, 14:16

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Иллюстрационное фото

Пользователи Instagram были очарованы видео.

Трое сотрудников аэропорта Денвера в рабочей форме попали на видео, пока лепили снеговика неподалеку от самолета Frontier Airlines. Кадры этой очаровательной сцены загрузила в Instagram Эбигейл Лэдд, пишет «Вокруг света».

Ее голос за кадром сообщил, что эти авиадиспетчеры строят снеговика в Международном аэропорту Денвера. «Это потрясающе. Это лучшая вещь, которую я видела за весь день», — сказала Эбигейл.

Пользователи Instagram тоже были очарованы видео.

Накануне в Денвере прошел самый большой с 1994 года ноябрьский снегопад. В понедельник и вторник в некоторых частях города выпало более полуметра снега.

Благодаря снегопаду работники как раз и смогли уделить свое время созданию снеговика, так как во вторник из-за погодных условий было отменено более 475 рейсов, и еще огромное количество было отложено.

Более 1100 пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропорту после сильной метели.