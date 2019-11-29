«По ночам ходили стеречь костел, ложились крестом» 3 29.11.2019, 14:30

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Как жители Гродно защищали от советской власти свои храмы.

29 ноября гродненцы вспоминают очередную печальную годовщину: 58 лет без Фары Витовта. Самую древнюю католическую святыню в городе и одну из самых древних в ВКЛ взорвали советские власти в 1961 году, сообщает «Белсат».

Костел Пресвятой Девы Марии в самом сердце старого Гродно, известный как Фара Витовта, служил верующим более 500 лет. На его ступеньках перед закрытыми дверями некогда молился святой Казимир. Впоследствии, уже при российской администрации, Фару решили перестроить в православный собор. В 1920-х ее снова вернули римо-католикам. Тогда неоготический костел и стал неотъемлемым символом Гродно – европейского города с западной архитектурой.

Об архитектурной и исторической ценности Фары написано много, но что говорят гродненцы, помнящие и величественное здание костела, и тот день, когда он перестал существовать?

«Ведь были Советы: что хотели, то и делали»

«В храм тот ходили еще перед войной, отец даже пел там, – рассказывает Софья Закшевская 1936 года рождения. – В войну немец там держал склады, храм не действовал. После войны уже Советы держали склады. Мы уже не ходили… Помню, как перед взрывом целый день вокруг костела шаркались милиция, солдаты – все. Близко никого не пускали. В основе же сделали дырки и заложили туда не знаю что… динамит, наверное!»

По словам пани Софьи, подготовка длилась несколько дней, а руководила процессом женщина-инженер из Ленинграда. Здания рядом, на углу Советской улицы, укрепили деревянными конструкциями: на случай, если Фара от взрыва рухнет на сторону. Интересно также, что сам взрыв, по словам пани Софьи, произошел не ночью, как обычно пишут, а вечером.

«Как взорвали – только пыль пошла! А костел сам просел вниз. Не упал ни в какую сторону, а только поднялся немного и упал. Сколько же там пыли было… И стояла пыль долго. Конечно, люди были против, но никто ничего не объяснял. Каждый боялся даже пару слов сказать, даже пар изо рта выпустить. Ведь были Советы, они нас и давили, и вывозили в Сибирь, что хотели, то и делали… Правда, так было! Боже-боже…»

«По ночам ходили стеречь, ложились крестом»

Сегодняшний Фарный костел св. Франциска Ксаверия, который и сейчас стоит на Советской площади, располагался как раз напротив взорванной Фары Витовта. В те времена он был также закрыт и… тоже под угрозой разрушения. По крайней мере этого боялись верующие: особенно после уничтожения Фары. Пани Софья и этот момент хорошо помнит:

«По ночам ходили стеречь, ночевали там, ложились крестом, чтобы не забрали и того костела, который существует, – сегодняшнего Фарного. Было много страха, но что мы могли сделать, как этот ветер мог подуть в другую сторону… Фарный костёл не работал. Люди сами отправляли там службы, читали псалмы. Сами собирали деньги, чтобы выплатить налог государству. Ксендз туда приходил только на Пасху и Рождество.

С трудом, но пережили мы все это».

К счастью, не все элементы Фары были уничтожены взрывом. Во время немецкой оккупации в 1942 году верующим удалось перенести орган в сегодняшний Фарный костел, где инструмент звучит и поныне. Некоторые скульптуры, чаши и иконы также удалось спасти. Крест с Фары до сих пор хранится в храме на Щучинщине.

«Потом по этой дороге танки ездили…»

Но куда после взрыва делись сотни тонов готической красного кирпича?.. За ответом мы поехали в старую деревню Кульбаки, которая сегодня находится в черте города. Оказалось, что советские строители часть кирпича свозили именно сюда.

Взорвали, а потом начали вывозить, – рассказывает жительница деревни Эльвира Цитук. – Вывозили большими автомобилями, преимущественно ночью. Иногда большими кусками стен, даже не разбитыми на отдельные кирпичи. А тут построили дорогу среди поля – разбили, рассыпали, а сверху присыпали песком. Потом по этой дороге танки ездили…»

Грунтовая дорога среди поля, которую нам показала пани Эльвира, действительно имеет ярко-красный оттенок. Песок за долгие годы пропал, поэтому и проступила эта краснота – от кирпича из Фары Витовта. По обочинам дороги любой желающий может найти куски кирпичей самого древнего в Гродно и одного из наиболее древних в ВКЛ католических храмов.