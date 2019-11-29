Туск передал полномочия президента Европейского совета Шарлю Мишелю 29.11.2019, 14:32

Политики встретились в здании Европейского совета в Брюсселе.

Президент Европейского совета Дональд Туск сегодня официально передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Туск и Мишель встретились в здании Европейского совета в Брюсселе и провели короткую беседу в присутствии журналистов.

Мишель сказал представителям СМИ, что найдет свой стиль в общении. «Возможно, я буду осторожен с твитами... по крайней мере, в начале», - сказал он.

Туск официально уйдет с поста президента Евросовета 1 декабря. На прошлой неделе он уже был официально избран председателем Европейской народной партии.

Он является первым восточным европейцем, который возглавил крупнейшую политическую силу Европы.