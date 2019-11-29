Как сербы заставили Лукашенко плакать 10 29.11.2019, 14:40

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В чем изюминка отношений Беларуси с этой балканской страной.

2-3 декабря Александр Лукашенко совершит официальный визит в Сербию. Как сообщает его пресс-служба, в Белграде он проведет переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем.

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов и соглашений.

«Салідарнасць» собрала любопытные факты про белорусско-сербские отношения.

Скандал на Евроиграх: «Лукашенко чуть не плакал»

Надо сказать, что с этим европейским государством у Лукашенко довольно нетипичные взаимоотношения. Пожалуй, ни к какой другой стране западного мира Лукашенко не демонстрирует столь преданной любви. И сербское руководство отвечает взаимностью.

Последний раз Лукашенко и президента Сербии виделись в июне этого года. Тогда Александр Вучич прилетал в Минск, чтобы посетить II Европейские игры. Правда, этот визит сопровождался скандалом. Сербский гость не пошел на церемонию открытия, так как на ней присутствовал президент Косово. И как ни умолял Лукашенко, Вучич остался непреклонен.

— Мне было очень трудно сообщить хозяину, Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал, — поведал Вучич в интервью сербскому информагентству. — С одной стороны он посадил рядом с собой Медведева, а с другой хотел посадить меня. Это большая честь. Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться.

По словам Вучича, Лукашенко был честным и корректным. Это выразилось в том, что в тех местах, которые не посещала инспекция Международного олимпийского комитета, флага Косова не было, а президента этого не признаваемого Сербией государства Хашима Тачи не посадили в ложу для vip-гостей.

— Они позаботились о нас, и мне жаль, что я разочаровал белорусского хозяина, но у меня не было другого выбора, — сказал сербский лидер.

Только бизнес и немного личного

По какому-то невероятному стечению обстоятельств «независимый сербский наблюдатель» на так называемых выборах в Беларуси Драгомир Карич оказался одним из совладельцев компании, которая вот уже много лет успешно ведет свой бизнес в Беларуси.

Владельцы сербской компании Dana Holdings указами Лукашенко получили под застройку несколько участков земли в Минске, в том числе на Октябрьской площади. Их бизнесу телеканала «Белсат» посвятил расследование, в котором, в частности, утверждается следующее:

— Цены на жилье в Минске искусственно завышены на десятки процентов. Эти деньги идут не в бюджет, а в схемы с признаками коррупции, ведущими к самым верхам власти.

Как сообщал ранее «Ежедневник», чистая прибыль белорусских компаний холдинга Astra Group, контролируемого сербскими миллионерами Драгомиром и Боголюбом Каричами, в прошлом году превысила 50 млн долларов (вошел в число самых прибыльных компаний Беларуси).

Сербские друзья Лукашенко настолько уверенно себя чувствуют в нашей стране, что начали помечать территорию собственным фамильным гербом.

За все время деятельности в Беларуси усилиями Dana Holdings к 2019 году было построено и продано больше миллиона квадратных метров. Был введен в эксплуатацию один из крупнейших в стране торговых центров Dana Mall и бизнес-центр Dana Center.

В настоящее время компании холдинга строят жилой квартал «Минск Мир» в районе бывшего минского аэропорта, а также жилые комплексы Vogue и «Парк Челюскинцев». Всего в Беларуси зарегистрировано 7 организаций с участием сербского капитала.

Работа на «семью»

Досталось немножко и семье. Очевидно, в благодарность за лакомые куски земли в столице, строительная компания Dana Holdings стала генеральным спонсором Национального олимпийского комитета (НОК), которым с апреля руководит Виктор Лукашенко, помощник отца по национальной безопасности, курирующий весь силовой блок.

Кстати, супруга Виктора Лилия Лукашенко уже несколько лет работает директором галереи «Арт Хаос». Тоже по чистой случайности эта галерея располагается в торговом центре Dana Mall и является одним из главных меценатских проектов компании, подконтрольной братьям Каричам.

На одну из выставок даже приехала депутат парламента Сербии Миланка Карич, которая по совместительству является еще и женой одного из братьев Каричей Боголюба.

Пристанище для отдыха

Но что мы только о работе? Сербия всегда была готова распахнуть свои курорты для Лукашенко и его семьи. Еще в 2009 году Александр Лукашенко приехал на отдых на горнолыжный курорт Копаоник.

Как писало издание Вorba, именно Драгомир Карич встречал Лукашенко в аэропорту. Оттуда гости направились в отель «Гранд». По информации издания, два вечера подряд до поздней ночи Лукашенко вместе с Каричем и большой компанией провел в клубе, где звучали речи в честь Сербии, России и Слободана Милошевича.

В отеле «Гранд» рассказали, что вместе с Лукашенко были и «дети с семьями».

А в 2015 году сербские СМИ сообщили о приезде Виктора Лукашенко, который «с охранниками вновь прибыл в Копаоник». Планировалось, что к нему может присоединиться отец, но этого не произошло, сообщали издания.

Впрочем, Лукашенко побывал в Сербии незадолго до этого. В июне 2014-го он нанес визит в Белград. Как можно было судить по телерепортажам, в это время от него ни на шаг не отступал Драгомир Карич.

И вот опять Сербия гостеприимно готова принять Лукашенко. Общаясь с президентом Вучичем в июне этого года, Лукашенко заявил:

— Сербия — это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично.

И, похоже, был искренним.