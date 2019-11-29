Арсений Чигирь: Люди благодарили за «Погоню», европейские символы и бело-красно-белый флаг 1 29.11.2019, 14:57

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Фото: nn.by

На наших глазах формируется новая белорусская национальная идея.

Активист «Европейской Беларуси» и экс-кандидат в депутаты Арсений Чигирь из Бобруйска в комментарии Charter97.org подвел итоги избирательной кампании:

- В первую очередь, хочу упомянуть сбор подписей и агитационные пикеты, общение с жителями города, привлечение новых людей в нашу команду.

Бобруйчане возлагали большие надежды на кандидатов от оппозиции, потому, что устали от того, что происходит. Охотно подписывались и предлагали свои варианты решения наболевших проблем. Люди подходили по разным вопросам, но больше всего по решению местных проблем. У нас ни для кого не секрет, что инфраструктура города - в ужасном состоянии. Сотни жалоб на отсутствие детских садов, поликлиник, дорог. Я ведь этим вопросом занимался давно, еще до парламентской кампании. Какие-то вопросы удавалось решить, но большинство - нет. Чиновники в этом не заинтересованы, денег на это нет. Власть не в состоянии решить наболевшие проблемы ни на местном, ни на национальном уровне.

Еще один важный момент - реакция на национальную символику. Когда люди видели герб «Погоня», европейские символы, бело-красно-белый флаг – они подходили, фотографировались, улыбались, благодарили. Подростки очень живо интересовались флагами, и мы им рассказывали об истории наших символов. Несмотря на старания властей, "Погоня" и бело-красно-белый флаг стали очень близки нашему народу.

Это, кстати, показали и события в Вильнюсе, когда на перезахоронение Калиновского и повстанцев, приехали тысячи беларусов. На мой взгляд, это одно из важнейших событий нашей истории. Демонстрация национального духа белорусов стала маркером самоидентификации. Я знаю, что многие по той или иной причине не смогли попасть в Литву, но по количеству просмотров и репостов, можно однозначно сказать, что беларусы не остались в стороне. Прощание с Калиновским и его соратниками сплотило нас. На улицах древней Вильни формируется новая белорусская национальная идея.