Видеофакт: Tesla Cybertruck впервые заметили на дороге 7 29.11.2019, 15:23

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Новинка от Илона Маска впечатляет.

Компания Tesla недавно представила свой первый пикап — Cybertruck. Как сообщалось, машина будет доступна в версии Single Motor RWD, которая будет иметь запас хода 400 километров и максимальную скорость 180 километров в час, в версии Dual Motor AWD — с двумя моторами, запасом хода 480 км и максимальной скоростью 195 км/ч, а также в версии с тремя моторами — Tri-Motor AWD, которая будет иметь запас хода более 800 км и максимальную скорость 210 км/ч., пишет «Популярная механика».

В продажу Cybertruck должен поступить не ранее 2021 года, однако уже сейчас электропикап заметили на дороге общего пользования. Пользователь Instagram под ником chicago_roy опубликовал видео, демонстрирующее прототип Cybertruck, движущийся по дороге недалеко от штаб-квартиры SpaceX в Хоторне, штат Калифорния.

Хотя производство пикапа начнется только в 2021 году, уже сейчас его активно предзаказывают — в понедельник Илон Маск сообщил в Twitter, что модель забронировали уже около 250 000 клиентов.