Российские военные назвали некогда курортный Крым пустынным 14 29.11.2019, 15:37

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Они требуют надбавку за изменение климатических условий.

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в аннексированном Крыму по контракту, предлагается выплачивать надбавку 10%, написал 28 ноября сайт "Защитим Россию", сообщает cайт kasparov.ru.

Как отмечается в пояснительной записке, проект подготовлен "в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории Республики Крым" и во исполнение решения совещания, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае в Ялте.

Авторы проекта указывают, что в 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. В то же время здесь наблюдается небольшое количество осадков при наличии бедной речной сети. Сочетание этих факторов привело к тому, что

"на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды, а площади орошаемых земель уменьшились". Проектом постановления предусматривается отнести территорию Крыма "к пустынным и безводным местностям"

и установить военным, проходящим там службу по контракту, "коэффициент в размере 1,1 к денежному довольствию".

Ранее потребности Крыма в пресной воде на 85% обеспечивались через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена Украиной. Запасов воды в республике хватит на четыре месяца.

Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин. Аграрии говорят о повышении засоленности почвы.