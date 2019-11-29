В Чили не прекращаются протесты, хотя власти обещают реформы 1 29.11.2019, 15:54

Фото: REUTERS / Ivan Alvarado

Люди просто не доверяют властям.

В Чили с середины октября не стихают массовые протесты, не смотря на обещания властей провести экономические реформы.

В недавнем выступлении президент страны Себастьян Пиньера пообещал повысить минимальную заработную плату и снизить цены на лекарства и проезд в общественном транспорте. Кроме того, политические партии Чили согласились совместно разработать новую конституцию, пишет «Новое время».

Однако чилийцы не доверяют политиками и продолжают протестовать, а насилие против протестующих со стороны полиции лишь подливает масла в огонь.

26 ноября президент Пиньера внес в чилийский парламент законопроект, предлагающий разрешить войскам защищать ключевые объекты общественной инфраструктуры от протестующих.

Это произошло на фоне недавних сообщений о злоупотреблении силовиков. За время протестов погибли 26 человек и тысячи пострадали.

14 ноября чилийские медики сообщили о страшной статистике: за время протестов в стране около 230 демонстрантов получили тяжелые травмы глаз, многие из них и вовсе потеряли зрение. Причина — резиновые пули полицейских и распыленные в лицо протестующих баллончики со слезоточивым газом.

Демонстрации против социального неравенства начались в Чили еще 18 октября, когда власти 18-миллионной страны повысили цену проезда в столичном метро.

25 октября на марш в чилийской столице вышли около 1 млн демонстрантов. Среди их главных требований — справедливая пенсионная система, гарантированный государством доступ к качественным здравоохранению и образованию и новая конституция.

1. Демонстрант падает после того, как бросил камень в бронированный автомобиль полицейских, Сантьяго, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Ivan Alvarado

2. Протестующие прячутся за импровизированным щитом от водомета, который применили против них полицейские, Сантьяго, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Ivan Alvarado

3. Стычка полицейских с протестующими в Сантьяго, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Goran Tomasevic

4. Группа протестующих в костюмах и с импровизированными щитами в Сантьяго, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Ivan Alvarado

5. Мужчина в костюме горилы курит во время протестов в Сантьяго, 28 ноября

Фото: REUTERS / Ivan Alvarado

6. Полицейский на фоне горящих баррикад в Сантьяго, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Goran Tomasevic

7. Голый мужчина на улице в Сантьяго во время протестов, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Goran Tomasevic

8. Полицейские применяют против протестующих в Сантьяго водомет, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Ivan Alvarado

9. Протестующие в Сантьяго позируют на диване перед горящими баррикадами, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Goran Tomasevic

10. Протестующий в Сантьяго перед горящей баррикадой, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Goran Tomasevic

11. Протестующий с закрытым лицом проходит перед горящей баррикадой, Сантьяго, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Goran Tomasevic

12. Протестующий в маске Гая Фокса на фоне горящей баррикады, Сантьяго, 28 ноября.

Фото: REUTERS / Pablo Sanhueza

13. Силовики задерживают одного из протестующих в Сантьяго, 28 ноября.