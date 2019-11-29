«Будут и у нас тысячи людей и флагов на улицах» 29.11.2019, 15:55

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То, что почувствовали участники церемонии перезахоронения повстанцев в Вильнюсе, забыть невозможно.

Активист «Европейской Беларуси» из Молодечно Анатолий Шебанец поделился с сайтом Сharter97.org впечатлениями от шествий, которые прошли в Вильнюсе 22 и 23 ноября:

- Я решил поехать на церемонию перезахоронения повстанцев потому, что это хорошая возможность прочувствовать ту связь, которая держит наши поколения. Я сам по национальности – грек, но мне важна личность Кастуся Калиновского и не чужды события тех времен. Я же живу в Беларуси, мне не безразлична ее дальнейшая судьба.

Люди, которые выходили на битву со злом, противостояли могущественному врагу - образец того, какими должны быть истинные патриоты. Таким был Калиновский. Восстать против сильнейшей империи мира - это невероятный поступок, который будут чтить и помнить как сегодня, так и в будущем. Даже коммунисты понимали, что бороться с Калиновским бессмысленно.

Больше всего впечатлила, конечно, сплоченность, уверенность и спокойная сила белорусов. Это был шок на самом деле. Шествия, прошедшие 22 и 23 ноября получились очень яркими и зрелищными. Это было потрясающе, была сумасшедшая энергетика единства.

Для молодых белорусов, которых было очень много в Вильнюсе, такие массовые шествия под национальными флагами - в новинку. Это как будто возвращение зрения человеку, который был слепым. Представьте, каково это! То, что почувствовали участники церемонии перезахоронения повстанцев, забыть невозможно. Уверен, что все, что было в Вильнюсе, повторится и в Минске. Будут и у нас тысячи людей и флагов на улицах, будет чувство единства, будет и сила, которая сметет оккупационную власть.