Украина обновила рекорд по урожаю зерновых14
- 29.11.2019, 16:11
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Предыдущий был установлен в 2018 году.
Украина обновила рекорд по урожаю зерновых. Об этом 28 ноября сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает "Гордон".
"Рекордные показатели урожая. 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% к прогнозу при средней урожайности 4,93 тонны/га (в 2018-м – 4,7 тонны/га)", – написал он.
В 2018 году объем урожая зерновых превысил исторический максимум и составил 70,06 млн тонн.