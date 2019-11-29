Крутой и Турчин назначены на новые должности

Крутой и Турчин назначены на новые должности7
- 29.11.2019, 16:16
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(обновлено) Один стал первым вице-премьером, второй — губернатором Минской области.
Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина - губернатора Минской области, передает корреспондент БелТА.
Краткая биография
Александр Турчин родился в 1975 году в Новогрудке. В 2002 году окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009 году - Академию управления при Лукашенко
1997 - 1998 директор магазина колхоза "Авангард" Новогрудского района
январь - июль 1999 государственный налоговый инспектор инспекции государственного налогового комитета по Новогрудскому району
1999 - 2004 главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Новогрудскому району, затем по Гродненской области
2004 - 2007 начальник финансового отдела Кореличского райисполкома Гродненской области
2007 - 2010 заместитель председателя Корелического райисполкома
2010 - 2012 председатель комитета экономики Минского облисполкома
2010 - 2015 заместитель председателя Минского облисполкома
2015 - 2016 помощник Лукашенко - главный инспектор по Гомельской области
2018 Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Крутой Дмитрий родился 10 января 1981 года в пгт Белыничи Могилевской области.
В 2003 году закончил Белорусский государственный технологический университет.
В 2010 году - Академию управления при Лукашенко.
08.2003-10.2003
инженер кафедры экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса Белорусского государственного технологического университета
2003-2004
аспирант Белорусского государственного технологического университета
2004-2006
ведущий, главный экономист сектора организации оплаты труда и ценообразования управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь
2006-2010
заместитель начальника управления лесного комплекса главного управления агропромышленного и лесного комплексов Министерства экономики Республики Беларусь
2010-2014
заместитель начальника главного управления агропромышленного и лесного комплексов – начальник управления лесного комплекса Министерства экономики Республики Беларусь
2014-2017
заместитель Министра экономики Республики Беларусь
январь 2017 - август 2018
Первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь
с 18 августа 2018
Министр экономики Республики Беларусь