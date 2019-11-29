Крутой и Турчин назначены на новые должности 7 29.11.2019, 16:16

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Фото: БелТА

(обновлено) Один стал первым вице-премьером, второй — губернатором Минской области.

Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина - губернатора Минской области, передает корреспондент БелТА.

Краткая биография

Александр Турчин родился в 1975 году в Новогрудке. В 2002 году окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009 году - Академию управления при Лукашенко

1997 - 1998 директор магазина колхоза "Авангард" Новогрудского района

январь - июль 1999 государственный налоговый инспектор инспекции государственного налогового комитета по Новогрудскому району

1999 - 2004 главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Новогрудскому району, затем по Гродненской области

2004 - 2007 начальник финансового отдела Кореличского райисполкома Гродненской области

2007 - 2010 заместитель председателя Корелического райисполкома

2010 - 2012 председатель комитета экономики Минского облисполкома

2010 - 2015 заместитель председателя Минского облисполкома

2015 - 2016 помощник Лукашенко - главный инспектор по Гомельской области

Руководитель Аппарата Совета Министров Республики Беларусь

2018 Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

Крутой Дмитрий родился 10 января 1981 года в пгт Белыничи Могилевской области.

В 2003 году закончил Белорусский государственный технологический университет.

В 2010 году - Академию управления при Лукашенко.

08.2003-10.2003

инженер кафедры экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса Белорусского государственного технологического университета

2003-2004

аспирант Белорусского государственного технологического университета

2004-2006

ведущий, главный экономист сектора организации оплаты труда и ценообразования управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь

2006-2010

заместитель начальника управления лесного комплекса главного управления агропромышленного и лесного комплексов Министерства экономики Республики Беларусь

2010-2014

заместитель начальника главного управления агропромышленного и лесного комплексов – начальник управления лесного комплекса Министерства экономики Республики Беларусь

2014-2017

заместитель Министра экономики Республики Беларусь

январь 2017 - август 2018

Первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь

с 18 августа 2018

Министр экономики Республики Беларусь