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Правда о «выборах»
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Джонсон: Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года

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  • 29.11.2019, 16:33
Джонсон: Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года
Борис Джонсон
Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Премьер Великобритании назвал сроки выхода страны из ЕC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года в случае победы консерваторов на досрочных парламентских выборах.

Об этом премьер заявил в интервью радио LBC, пишет «Новое время».

«Если мы сможем получить рабочее большинство, то Brexit состоится не позднее 31 января», — цитирует Джонсона Reuters.

Премьер добавил, что не видит причин, из-за которых Лондону необходимо продлить переходный период для осуществления Brexit.

Согласно соцопросам, на досрочных выборах 12 декабря консерваторы могут получить 359 мест из 650, что является лучшим результатом с 1987 года — времен премьерства Маргарет Тэтчер.


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