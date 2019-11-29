Джонсон: Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года 4 29.11.2019, 16:33

Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Премьер Великобритании назвал сроки выхода страны из ЕC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года в случае победы консерваторов на досрочных парламентских выборах.

Об этом премьер заявил в интервью радио LBC, пишет «Новое время».

«Если мы сможем получить рабочее большинство, то Brexit состоится не позднее 31 января», — цитирует Джонсона Reuters.

Премьер добавил, что не видит причин, из-за которых Лондону необходимо продлить переходный период для осуществления Brexit.

Согласно соцопросам, на досрочных выборах 12 декабря консерваторы могут получить 359 мест из 650, что является лучшим результатом с 1987 года — времен премьерства Маргарет Тэтчер.