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Правда о «выборах»
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Николай Статкевич передал свою медаль БНР другу Беларуси Пятрасу Ауштрявичюсу

  • 29.11.2019, 16:40
Николай Статкевич передал свою медаль БНР другу Беларуси Пятрасу Ауштрявичюсу
Николай Статкевич

Таким образом один из лидеров БНК отметил заслуги евродепутата от Литвы.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал в «Фейсбуке»:

«Большое уважение вызывают люди, которые борются за свободу своего народа. Еще большее — те, кто борется за освобождение чужих народов.

Я имею честь быть знакомым с человеком, для которого девиз «За нашу и вашу свободу!» давно стал принципом жизни и политической деятельности. Это депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Честный и порядочный человек, которого любят и уважают даже враждующие между собой политики. Патриот своей страны, который много работает ради свободы и демократии угнетенных народов.

К примеру, вечером 22 ноября в Вильнюсе состоялась встреча Пятраса с белорусами, чьи близкие оказались в трудном положении по политическим причинам. И он сразу предложил им конкретную помощь.

К сожалению, его многолетняя деятельность по помощи гражданскому обществу Беларуси до сих пор остается не отмеченой и даже мало известной в нашем обществе.

Для того, чтобы хоть как-то восстановить справедливость в этом вопросе, я воспользовался старинной военной традицией, согласно которой офицер может передать свою собственную награду товарищу, чтобы отметить его исключительный вклад в совместную борьбу.

Поэтому 22 ноября я передал свой медаль «100 год БНР» Пятрасу Ауштрявичюс, чтобы отметить его большой вклад в нашу общую борьбу за свободу.

За нашу и вашу свободу!», — написал Николай Статкевич.


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