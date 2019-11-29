Николай Статкевич передал свою медаль БНР другу Беларуси Пятрасу Ауштрявичюсу 29.11.2019, 16:40

Николай Статкевич

Таким образом один из лидеров БНК отметил заслуги евродепутата от Литвы.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал в «Фейсбуке»:

«Большое уважение вызывают люди, которые борются за свободу своего народа. Еще большее — те, кто борется за освобождение чужих народов.

Я имею честь быть знакомым с человеком, для которого девиз «За нашу и вашу свободу!» давно стал принципом жизни и политической деятельности. Это депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Честный и порядочный человек, которого любят и уважают даже враждующие между собой политики. Патриот своей страны, который много работает ради свободы и демократии угнетенных народов.

К примеру, вечером 22 ноября в Вильнюсе состоялась встреча Пятраса с белорусами, чьи близкие оказались в трудном положении по политическим причинам. И он сразу предложил им конкретную помощь.

К сожалению, его многолетняя деятельность по помощи гражданскому обществу Беларуси до сих пор остается не отмеченой и даже мало известной в нашем обществе.

Для того, чтобы хоть как-то восстановить справедливость в этом вопросе, я воспользовался старинной военной традицией, согласно которой офицер может передать свою собственную награду товарищу, чтобы отметить его исключительный вклад в совместную борьбу.

Поэтому 22 ноября я передал свой медаль «100 год БНР» Пятрасу Ауштрявичюс, чтобы отметить его большой вклад в нашу общую борьбу за свободу.

За нашу и вашу свободу!», — написал Николай Статкевич.