Премьер-министра Ирака анонсировал отставку на фоне массовых протестов 29.11.2019, 17:12

Протесты в Ираке, 24 ноября 2019

Фото: AFP

Адиль Абдул-Махди покидает свой пост.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объявил о том, что уйдет в отставку на фоне массовых протестов в стране, приведших к гибели сотен демонстрантов. Об этом в пятницу сообщает "Радио Свбода" со ссылкой на газету "Аш-Шарк Аль-Аусат".

В четверг в ходе продолжающихся протестов в стране погибли более 60 человек. Большинство из них – мирные демонстранты. Об это сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции.

В городе Эн-Насирия полиция открыла огонь боевыми патронами по участникам протестов, которые пытались заблокировать мост. 46 человек погибли. 12 человек погибли в городе Наджаф, где манифестанты подожгли консульство Ирана, еще четверо скончались после столкновений с полицией у здания парламента в столице Ирака Багдаде, уточняет агентство.

Число погибших за неделю беспорядков достигло, по меньшей мере, 408 человек. Однако, по данным властей, почти за два месяца демонстраций погибли около 100 человек.

Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции, безработицы, иностранного вмешательства и требуют отставки правительства. По сообщениям СМИ, в ходе протестов ранения получили не менее 15 тысяч человек.