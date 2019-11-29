Столтенберг заявил об увеличении расходов НАТО на оборону на $400 миллиардов 3 29.11.2019, 17:28

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Генсек Альянса назвал это «беспрецедентным прогрессом».

Оборонные расходы НАТО возрастут на $400 млрд к 2024 году в сравнении с показателями 2016 года. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО в Лондоне, который должен пройти с 3 по 4 декабря этого года. Текст выступления Столтенберга опубликован на сайте альянса, пишет РБК.

«Это беспрецедентный прогресс, и это делает НАТО сильнее», — заявил генеральный секретарь альянса.

По словам Столтенберга, в 2019 году расходы на оборону европейских государств и Канады возросли в реальном выражении на 4,6%. Он также отметил, что рост оборонных расходов фиксируется уже пятый год подряд. Помимо этого, Столтенберг сообщил, что в этом году девять стран альянса должны выйти на показатель оборонных расходов в размере 2% ВВП.