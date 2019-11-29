Украинское общество ждет лидерства Юрий Бутусов

29.11.2019, 17:53

Юрий Бутусов

Наблюдения за социологическими опросами.

1. В ноябре 2014-го действия президента Петра Порошенко одобряли 49% граждан. Рейтинг президента Владимира Зеленского в ноябре 19-го — 52%. На самом деле ничего катастрофического для Зеленского не произошло, падение рейтинга было неизбежно, потому что завышенные ожидания не могут длиться вечно. Власть — это не трибуна для популярности, общество требует жестко, сейчас. Но запас прочности у Зеленского еще достаточно велик для проведения структурных реформ. Падение рейтинга на 20% — это повод задуматься, что в вопросах войны с РФ, в вопросах внутренней политики и отношений с олигархами, в вопросах правосудия, построения государственных институтов, в вопросах расстановки «своих» кадров Владимир Зеленский пока во многом повторяет траекторию Петра Алексеевича.

2. Зеленский пытается найти объединяющие идеи для большинства граждан, простые решения глобальных и сложных проблем. Но таких одинаково понимаемых идей в Украине нет, и у сложного нет простых решений. Необходимы особые подходы к отдельным социальным и региональным группам, нужна адресность, для этого надо быть готовым изначально чем-то жертвовать, в чем-то рисковать. Но команда Зеленского пока пытается угадать, как бы быть одинаково хорошими для всех.

3. Государство наше – это не учреждения и должности, это мобилизующие проекты для разных групп общества. Поэтому проблема не в том, чтобы завести хороших людей во власть — проблема в лидерстве. Лидер может мобилизовать ту или иную социальную группу, и в таком случае люди чувствуют и осознают изменения. Лидерство должно иметь четкую цель — построение государственных институтов, которые основаны на стратегии, правилах, профессиональных кадрах. Но лидерство не нужно команде, которая решила править страной из одного Офиса. Все это у нас уже было, и Зеленский часто пробегает по старым граблям.

4. Президент в планировании своей деятельности опирается на социологию. Но социологи не могут подсказать, как именно надо строить государство, как принимать решения, социологи работают с уже устоявшимися настроениями, поскольку общество ожидает инициативы от государства. Общество ждет лидерства, а не рефлексию на постоянно меняющийся мир. Если думать только о реагировании — всегда будешь отставать. Надо задавать свою повестку дня.

5. Очевидна слабая коммуникационная работа команды Зеленского. Но это неизбежная цена, такова схема управления — президент и его Офис сознательно лишили субъектности институты власти. Несамостоятельные органы власти, лишенные связной стратегии, зависят от многочисленных друзей и деловых партнеров правящей команды. Таков контур власти, который позволяет Офису президента, с другой стороны, оперативно влиять на любые процессы из одного кабинета — на решения судов, на действия правоохранителей, на назначения куда угодно. В таких условиях трудно рассчитывать на правильную коммуникацию.

Вывод: дальнейшее продолжение той же самой политики теми же самыми методами приведет в дальнейшем к новым рейтинговым потерям. Крупнейшие проекты Зеленского — прекратить войну с РФ и провести земельную реформу, не могут быть настолько быстро реализованы, чтобы большинство людей увидели быстро позитивные результаты. Оба проекта нацелены на долгий процесс, содержат риски, которые полностью не просчитаны и не изучены. Наличие в ближайшем окружении президента людей, тесно связанных с РФ, не может не вызывать беспокойства. Если целесообразность земельной реформы очевидна, то целесообразность заключать мир с РФ и тем самым признавать поражение в войне по «приднестровскому варианту» для общества не очевидна. Чем-то надо жертвовать. Популярность не есть самоцель, она нужна, чтобы совершить что-то.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»