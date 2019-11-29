Белорусские батутисты повторили успех 25-летней давности 1 29.11.2019, 17:59

Владислав Гончаров

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Наши спортсмены опередили китайцев на сотые балла.

Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Японии. Как информирует БелТА, белорусские спортсмены опередили китайцев на сотые балла. Третье место — у батутистов из России.

Белорусские спортсмены на международных соревнованиях не завоевывали золото в командных соревнованиях по прыжкам на батуте 25 лет.

В субботу Гончаров и Рябцев выступят в финале в синхронных прыжках. Белоруски на медали в этом виде программы не претендуют.