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Белорусские батутисты повторили успех 25-летней давности

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  • 29.11.2019, 17:59
Белорусские батутисты повторили успех 25-летней давности
Владислав Гончаров
Архивное фото

Наши спортсмены опередили китайцев на сотые балла.

Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Японии. Как информирует БелТА, белорусские спортсмены опередили китайцев на сотые балла. Третье место — у батутистов из России.

Белорусские спортсмены на международных соревнованиях не завоевывали золото в командных соревнованиях по прыжкам на батуте 25 лет.

В субботу Гончаров и Рябцев выступят в финале в синхронных прыжках. Белоруски на медали в этом виде программы не претендуют.


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