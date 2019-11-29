«Работали три недели без выходных за еду и $100 «сверху» 7 29.11.2019, 18:23

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Cтроитель из Гродно рассказал правду о опыте подработки на горно-обогатительном заводе.

В конце октября бригада гродненских строителей уехала в Петриков на работу. Мужчинам предстояло делать перекрытия на горно-обогатительном комбинате. Крупный объект давал много надежд в плане заработка. На первом собрании, со слов строителей, подрядчики обещали им зарплату от 1000 рублей и выше, командировочные в размере 8 рублей в сутки, хорошие условия труда. Но вышло все совсем иначе.

Редакции сайта s13.ru известны два варианта, как развивались события дальше. Первый – от строительной бригады. Второй – от подрядчика строительного объекта. Обе стороны уверены в своей правоте. Строители готовят заявление в Прокуратуру за нарушение Трудового кодекса. Подрядчики говорят, если надо будет, в милицию напишем «за клевету».

«Работали без выходных по 10-12 часов в сутки за еду и немного сверху»

Гродненские строители на прошлой неделе вернулись с заработков в Петрикове. Там мужчины проработали три недели. Вместо достойной зарплаты, домой привезли в среднем по 200 рублей, рассказал s13.ru один из строителей. Работу на горно-обогатительном комбинате ребятам предложил знакомый из Полоцка.

— Изначально все было красиво на словах. Мы приехали в Петриков 29 октября. Нас привезли в арендуемый для нас дом. В бригаде было 5 гродненских рабочих и 2 — из других городов. Подрядчики провели для нас собрание, где рассказали об условиях труда: питание за счет фирмы (из расчета 8 рублей в сутки), заработная плата от 1000 рублей и выше. Говорили, что будет все максимально механизировано: подъемники, лифты и так далее. Кроме этого, обещали выдать спецодежду, и всегда горячий чай в бытовке.

В первый день мы получили только летние штаны и кофту. Работа наша была под открытым небом, на ветру, иногда под дождем. Люди начали болеть. Спустя полторы недели нам наконец-то выдали бушлаты.

В первую неделю нам дали 400 рублей на семерых. И это уже не по 8 рублей в сутки выходило, как обещали ранее. Ну ладно, мы промолчали. На следующую неделю нам дали 300 рублей. Мы начали возмущаться. Но на наши вопросы, мол, где наши обещанные суточные, нам сказали: «Вы не командировочные, чтобы вам их платить». Мы позвонили субподрядчику, на следующий день нам привезли еще 210 рублей. В пятницу дали еще 200 рублей, — вспоминает один из строителей.

Со слов рабочих, проблемы были не только с оплатой суточных. Не всегда были необходимые инструменты, а подъемником удалось воспользоваться лишь несколько раз.

— Мы поднимали 30-килограммовые листы на высоту в 13 метров вручную. Лифты постоянно «стопарили», мы не могли ими воспользоваться. Срезали старую арматуру навесу: один висит, другой его телом держит, чтобы тот не упал. Вышку нам не дали, пояснив, что это невозможно. Хотя в начале работы нам говорили: не рискуйте.

Бывало, что приходилось перчатки выпрашивать. Мы работали «болгаркой». Часто перчатки просто перегорали от искр. Приходили к завхозу, просили поменять. Нам отвечали: вам положено 2 пары на неделю, не больше.

На объект строители приезжали в 7.30. Уезжали около 19.00. Работали без выходных. Даже День выборов, вспоминают, был рабочим днем. За три недели гродненские строители выполнили демонтаж старой опалубки и монтаж новой общей площадью 883 м.кв.

— Изначально нам твердили: все деньги «в бетоне», пойдут бетонные работы, пойдет и заработок основной. Когда мы сделали всю «черную» работу — опалубку, завязали арматуру — нам сказали: поезжайте домой. Мол, мы не вложились в сроки. Опалубку нужно было сделать до 15-го, а мы сдали ее 19-го, якобы. Но изначально никаких сроков нам никто не устанавливал. К тому же из-за ошибки в проекте, мы потеряли почти два дня работы.

К слову, договор подряда строители впервые увидели и подписали только в последний рабочий день.

— Уже когда нас начали отправлять домой, я настоял, чтобы нам привезли договор. Вместе с ним и акт выполненных работ. Согласно ему, нашей бригаде было положено к выплате 1435 рублей на семерых. Те деньги, которые нам давали на еду, включили в аванс. Просто приехали, бросили нам пачку денег со словами: «Разбирайте!». Когда они уехали, выяснилось, что там 160 рублей не хватает. Я звонил им, но мне сказали, что такого быть не может, мол все пересчитано. Телефон выключили, меня заблокировали. В итоге нам еще пришлось сбрасываться на зарплату одному мужчине с бригады. На руки получили в среднем по 220-230 рублей.

Журналисты связались с ООО, чтобы услышать их мнение по поводу сложившейся ситуации.

— Люди работали неслаженно и неоперативно. У нас на объекте работает 6 бригад. У каждой – разная эффективность. У кого-то 5 рублей в час, у кого-то 4. Все зависит от человека и бригады. Эффективность этой бригады была 2.1 рубль в час. За смену у них выходило где-то рублей 20. Одна бригада тот объем работы, который выполняли эти строители за 21 день, выполнила за 1 день, — рассказывает s13.ru руководитель проекта Александр.

Между тем, на сайте отзывов о компании есть единственный комментарий, оставленный еще летом.

На предприятии-заказчике пояснили, что не имеют информации о действующем субподрядчике. Договор у них заключен с генеральным подрядчиком. Это значит, что комментировать данный инцидент они не могут.

Сейчас гродненские строители готовят письмо в прокуратуру с просьбой обратить внимание на действия данной компании.

— Мы тоже можем обратиться в милицию с заявлением о клевете, и будем правы, — заявил представитель ООО.