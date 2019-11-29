Николай Уласевич: Рано или поздно им придется ответить перед законом 29.11.2019, 18:55

Николай Уласевич

Фото: ucpb.org

Активист возмущен произволом и вопиющим беззаконием «избирательных комиссий».

Активист Николай Уласевич получил ответ из окружной «избирательной комиссии» на свои две жалобы, которые он ранее подал в Островецкий РОВД и районную прокуратуру, пишет «Гродненская весна».

Официальный ответ вызвал справедливое возмущение общественного активиста. По мнению комиссии, якобы это Уласевич праводил видеосъемку без разрешения председателя участковой комиссии, выкрикивал «необоснованные претензии» в адрес членов комиссии, за что его в конце концов и удалили с «избирательного участка».

Николай Уласевич рассказал как все было на самом деле:

"17 ноября в 19:45 я, как доверенное лицо, зашёл на участок для наблюдения за подсчётом голосов, поздоровался, так как я не приходил на участок в этот день и не голосовал, и сел на место отведённое наблюдатель. Спустя несколько минут ко мне подошла председатель участковых комиссии Надежда Субоч с раскрытым брошюрой методических рекомендаций ЦИК и молча предложила прочитать, указав пальцем отмеченное место.

Я прочитал и спросил председатель комиссии, что она этим хочет сказать. Она ответила, что я могу находиться на участке только до 20.00, а потом должен оставить его. Я возразил, и сказал что как доверенное лицо я могу присутствовать на подсчеты голосов, при этом попросил Избирательный кодекс и зачитал для всей комиссии ч.4 ст. 13, где это мое право полностью подтверждалось.

При этом, я также пояснил, что в данном случае нужно руководствоваться прежде всего ИК, а не подаконным актом, коим являются методические рекомендации, который его разъясняет и в данном случае разъясняет неправильно или неполно. Председатель комиссии эти мои доводы не убедили, так как ровно в 20:00 он предложил мне покинуть участок, на что я заявил, что оставлю участок, если мне будет выдана на руки решение комиссии об удалении меня с участка для последующего обжалования. Но на это мое требование председатель комиссии просто молча жесть дала команду находящемуся рядом участковый инспектор Иконопуло, который предложил мне оставить участок. Мне сообщения: ничего не оставалось, как подчиниться откровенно произвол и уйти, однако перед ухода я заявил, что обжалую это вопиющее беззаконие и раньше или позже за все это все виновные ответят по всей строгости закона".

Николай Уласевич считает, что председатель Раиса Захарыч вопреки требованию Избирательного Кодекса (ч.5 арт.49-1) не пригласила его на рассмотрение жалоб и взяла под защиту подчиненнoe себе лицо - председателя участковой комиссии. Все это было сделано намеренно, с тем расчетом также, чтобы не было возможности обжаловать отказ в следующей инстанции по «выборам».

Однако Николай Уласевич намерен продолжать обжаловать неправомерные действия членов комиссии, которые подпадают, по его мнению, даже под уголовную ответственность.