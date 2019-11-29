Видеофакт: Гол Лаутаро Мартинеса признан лучшим в 5-м туре ЛЧ 29.11.2019, 19:07

Лаутаро Мартинес

Голом недели был признан второй мяч футболиста, забитый «Славии».

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал автором лучшего забитого мяча в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».

Голом недели был признан его второй мяч, забитый «Славии» с передачи форварда Ромелу Лукаку.

Среди номинантов также были форвард Пауло Дибала («Ювентус»), хавбек Алехандро Гомес («Аталанта») и защитник Свен Бендер («Байер»), забивший «Локомотиву».