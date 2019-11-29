Видеофакт: Гол Лаутаро Мартинеса признан лучшим в 5-м туре ЛЧ
- 29.11.2019, 19:07
Голом недели был признан второй мяч футболиста, забитый «Славии».
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал автором лучшего забитого мяча в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».
Голом недели был признан его второй мяч, забитый «Славии» с передачи форварда Ромелу Лукаку.
Среди номинантов также были форвард Пауло Дибала («Ювентус»), хавбек Алехандро Гомес («Аталанта») и защитник Свен Бендер («Байер»), забивший «Локомотиву».
Свежая вырезка от Лукаку 😂https://t.co/bXhcyOWLBS pic.twitter.com/0cklHguXAG— Матч ТВ (@MatchTV) 28 ноября 2019 г.