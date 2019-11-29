Выбран лучший маленький город в мире 2 29.11.2019, 19:15

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Фото: About-planet

В престижный рейтинг вошло 25 городов планеты с населением в 200 тысяч человек.

Лучшим маленьким городом мира признана Лозанна, которая находится в Швейцарии. Рейтинг составило издание Monocle, пишет Independent (перевод — korrespondent.net).

Корреспонденты Monocle, редакторы и эксперты оценивали 25 городов планеты, в которых проживает до 200 тысяч человек. Исследовались, в частности, прогрессивность местного самоуправления, качество общественного транспорта, железнодорожное и воздушное сообщение.

Лозанна стала лидером рейтинга поскольку имеет "глобальные перспективы, разнообразный состав населения, благоприятные условия для большого бизнеса и окружающую природу". Также специалисты оценили эффективную сеть общественного транспорта в Лозанне.

Топ-25 маленьких городов мира:

1. Лозанна, Швейцария.

2. Боулдер, США.

3. Берген, Норвегия.

4. Хобарт, Австралия.

5. Чигасаки, Япония.

6. Больцано, Италия.

7. Бордо, Франция.

8. Инсбрук, Австрия.

9. Порту, Португалия.

10. Аахен, Германия.

11. Рейкьявик, Исландия.

12. Саванна, США.

13. Потсдам, Германия.

14. Базель, Швейцария.

15. Чиангмай, Таиланд.

16. Виктория, Канада.

17. Сан-Себастьян, Испания.

18. Эйндховен, Нидерланды.

19. Бат, Великобритания.

20. Ольборг, Дания.

21. Висбаден, Германия.

22. Триест, Италия.

23. Харлем, Нидерланды.

24. Аннаполис, США.

25. Зальцбург, Австрия.