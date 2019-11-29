Выбран лучший маленький город в мире

Выбран лучший маленький город в мире2
- 29.11.2019, 19:15
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В престижный рейтинг вошло 25 городов планеты с населением в 200 тысяч человек.
Лучшим маленьким городом мира признана Лозанна, которая находится в Швейцарии. Рейтинг составило издание Monocle, пишет Independent (перевод — korrespondent.net).
Корреспонденты Monocle, редакторы и эксперты оценивали 25 городов планеты, в которых проживает до 200 тысяч человек. Исследовались, в частности, прогрессивность местного самоуправления, качество общественного транспорта, железнодорожное и воздушное сообщение.
Лозанна стала лидером рейтинга поскольку имеет "глобальные перспективы, разнообразный состав населения, благоприятные условия для большого бизнеса и окружающую природу". Также специалисты оценили эффективную сеть общественного транспорта в Лозанне.
Топ-25 маленьких городов мира:
1. Лозанна, Швейцария.
2. Боулдер, США.
3. Берген, Норвегия.
4. Хобарт, Австралия.
5. Чигасаки, Япония.
6. Больцано, Италия.
7. Бордо, Франция.
8. Инсбрук, Австрия.
9. Порту, Португалия.
10. Аахен, Германия.
11. Рейкьявик, Исландия.
12. Саванна, США.
13. Потсдам, Германия.
14. Базель, Швейцария.
15. Чиангмай, Таиланд.
16. Виктория, Канада.
17. Сан-Себастьян, Испания.
18. Эйндховен, Нидерланды.
19. Бат, Великобритания.
20. Ольборг, Дания.
21. Висбаден, Германия.
22. Триест, Италия.
23. Харлем, Нидерланды.
24. Аннаполис, США.
25. Зальцбург, Австрия.