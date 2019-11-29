Эксперт о будущем ЕС: Существенным является сохранение сплоченности 29.11.2019, 19:36

Урсула фон дер Ляйен

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Есть три самые важные сферы для ЕС: экономика, климат и сплоченность.

Европарламент в среду утвердил состав новой Европейской комиссии. А ранее её уже официальная глава Урсула фон дер Ляйен представила евродепутатам свой план для Европы. Она анонсировала, в частности, экологическую трансформацию, правовые регуляции в цифровой сфере, борьбу с онкологическими заболеваниями, а также инвестиции в инновации, передает «Польское радио».

Урсула фон дер Ляйен говорила в Страсбурге, что Европейский союз должен не только решать вопросы, связанные с кризисом, но также смотреть вперед. В течение последних двух лет ЕС много времени и внимания посвятил выходу Великобритании из Европейского союза, но глава Еврокомиссии в своем выступлении сказала только несколько предложений на тему брексита. Почему? На этот и другие вопросы ответила Малгожата Бониковская, эксперт из Центра международных отношений.

- Думаю, это показывает, что брексит – это кратковременный вызов, а в далекой перспективе есть более важные вопросы. На сегодняшний день существует целая гамма разных тем, которыми должна заняться Еврокомиссия. Есть три самые важные сферы для ЕС. Первая – это экономика, особенно выход из стагнации и ускорение внедрения инноваций, потому что мы по этому вопросу отстаем от США и Азии. Вторая тема связана с климатом, но не только в контексте глобальных переговоров. Европа хочет быть лидером в вопросах, касающихся климатических изменений, а также того, что мы хотим жить в чистой окружающей среде, в городах без смога. Для этого нужна глубокая трансформация наших экономик. Политики высказываются по-разному, мы начинаем терять поддержку нашего – до сих пор главного – западного союзника, т. е. Соединенных Штатов. Европа не будет лидером этих процессов, если сама не будет демонстрировать, что она зеленая. Нужно отдавать себе отчет в том, что это очень дорогостоящий процесс, но необходимый, если мы хотим жить на здоровой планете.

- Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский союз снова сам должен ставить глобальные высокие стандарты.

- Но здесь не должно быть упрека, что, мол, Европа требует от всех, а сама с трудом с этим справляется. Мы настолько богатые, что можем сами внести эти изменения и еще помочь другим.

- Когда новая глава Еврокомиссии говорила о том, что энергетическая трансформация должна проходить честно, то она имела в виду не только то, что Европа должна помогать другим частям мира, а также то, что внутри Европейского союза более богатые страны должны по крайней мере понимать, что для менее богатых стран, например, в нашем регионе, энергетическая трансформация – это намного более сложная задача, нежели для таких стран как Франция, Германия.

- Я согласна. Но это также один из элементов, который может влиять на сплоченность в Европе. Потому что третьим, очень существенным – и, кстати, не совсем очевидным – вызовом является сохранение сплочённости в Европейском союзе в таком составе, в котором он окажется после брексита. Это сплоченность 27 государств, это очень большая группа. Сегодня мы, как на ладони, видим расхождения интересов. Сплоченность является настолько актуальным вызовом на сегодняшний день, что Европейская комиссия стоит в центре игры интересов. От новой Комиссии потребуется огромная «эквилибристика» политических навыков (умений). Не удастся сохранить европейскую сплоченность, если не будет общих первоочередных (вышестоящих) интересов.

- Еще один большой вызов для новой Европейской комиссии – это проблема миграции в Европе.

- Это вызов, который еще долгое время будет актуальным. Мы в Европе будем бороться с проблемой миграции еще много лет. Не стоит забывать, что мы имеем два явления: легальной и нелегальной миграции. Мы хотим устранить явление нелегальной миграции – и здесь есть консенсус – и уплотнить границы, чтобы не допустить такого масштаба миграции, который имел место во время миграционного кризиса. Если речь идет о легальной миграции, то мы хотим ею хорошо управлять, потому что Европа нуждается в мигрантах, особенно экономических. Существует вопрос, будут ли и в каком количестве предложения для них на рынке труда ЕС, каким образом должна проходить их интеграция, как вести политику их ассимиляции. У разных стран разные потребности.

- Агентство Reuters сообщило о том, что Турция буквально за неделю до начала юбилейного 70-го саммита НАТО блокирует утверждение планов Центральной и Восточной Европы, то есть Польши и стран Балтии.

- Речь идет не только о проблемах с Турцией. Мне кажется, что в международных отношениях – особенно, если посмотреть на единство Запада – мы имеем дело с тем, что уже нет единства, что у нас есть аргументы силы, а нет силы аргументов. Те страны, у которых есть в наличии сила, применяют её. И Турция является в этом смысле примером. Это вторая армия в НАТО. Это важный союзник с точки зрения интересов ЕС, так как он обеспечивает нам защиту на южном фланге, в частности, от нелегальной миграции. Такое впечатление, что новая политическая действительность, в которой мы живем, заключается в том, что мы должны согласиться с тем, что те страны, у которых есть хоть какая-то сила, будут её использовать в переговорах. Я отношусь к тому, что делает Турция, как элементу переговоров, только к очень агрессивному – мы не привыкли к такой агрессивной игре.