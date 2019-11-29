Путин и Лукашенко встретятся до конца года 4 29.11.2019, 19:53

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Дмитрий Песков

Об этом правители договорились в Бишкеке.

Правители РФ и Беларуси Путин и Лукашенко договорились о встрече до нового года, сообщил ria.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не буду делать официального объявления, но, собственно, вчера в Бишкеке было краткое общение между Путиным и Лукашенко, и они условились, что до нового года они встретятся. Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшие дни", - сказал Песков в пятницу.