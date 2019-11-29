Остров роскоши 1 29.11.2019, 20:20

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Коттеджи на острове Зеленый, Краснодар

Как отставной полковник ФСБ осваивает элитные угодья.

Зеленый остров — небольшой кусочек суши, расположенный между новым и старым руслом реки Кубань, пишет журналист «Новой газеты» Александр Савельев.

Находится в южной части Краснодара, но формально принадлежит другому региону — Республике Адыгея. Начиная с 2012 года, остров активно застраивают элитными коттеджами, а русло Кубани и акваторию Обрывного затона (старица Кубани) засыпают землей. Местные жители пытаются бороться, но остановить стройку не могут.

В 2013 году через старицу Кубани была построена искусственная дамба. По ней была проложена дорога на Зеленый остров, что возмутило общественность, обратившуюся в контролирующие органы и в организацию «Экологическая Вахта по Северному Кавказу».

— В 2015 году к нам пришли жители улицы 1-й Воронежский проезд по поводу строительства дамбы через старицу реки Кубань (Обрывной затон) на Зеленый остров. — Вспоминает координатор «Экологической Вахты» Андрей Рудомаха. — В это же время застройщики активно засыпали акватории главного русла реки и акватории этого затона, создавая на них «земельные участки» под застройку. Мы потратили большие силы, чтобы все это остановить. Сначала думали, что получится, так как «беспредел зашкаливал — в самом центре Краснодара в открытую убивали реку. Нанесенный ущерб исчислялся десятками миллионов. И это официальные цифры».

В 2016 году управление Росприроднадзора в ответ на запрос «Экологической Вахты» сообщило: «В результате неисполнения гражданином Чаленко Василием Ивановичем обязательных требований в области обеспечения безопасного обращения с отходами производства и потребления и охраны водных объектов (…) водному объекту река Кубань был причинен вред, который составил 60 081 972,06 (шестьдесят миллионов восемьдесят одну тысячу девятьсот семьдесят два) рубля 06 копеек».

С Василия Чаленко деньги так и не взыскали.

Росрыболовство посчитало, что «оценить воздействие на водные биоресурсы реки Кубань незаконным строительством дамбы невозможно». Прокуратура Центрального округа Краснодара начала проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.

Проверка установила: возведение дамбы повлекло за собой превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в заливе Кубани.

Зампрокурора Константин Ракитский даже вызвал застройщика, Василия Ивановича Чаленко, для дачи объяснений. Тот не явился. Зато, его сына Ивана допросили. Он тоже ведет строительство на Зеленом острове, а на вопрос о дамбе ответил: «Мне не известно, кем и когда была возведена указанная дамба. Ни я, ни мой отец не осуществляли работы по отсыпу данной дамбы».

Никто так и не сознался в ее строительстве. В 2015 году Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея обязал администрацию Краснодара снести дамбу, но приставы и администрация вместо сноса только вырыли небольшой ров, который препятствовал передвижению техники. Он просуществовал совсем не долго — его засыпали.

— Судебное решение о сносе дамбы злостно не выполнялось. — Рассказывает Андрей Рудомаха. — Даже непосредственный приезд комиссии Совета по правам человека при президенте РФ не помог изменить ситуацию. Предполагаю, что причиной такой странной ситуации являются старые связи Чаленко в силовых органах. А также тот казус, что, находясь фактически в центре Краснодара, Зеленый остров административно относится к Адыгее, где отношение к соблюдению норм природоохранного законодательства находится в плачевном состоянии.

Нам удалось выяснить, как начиналась застройка Зеленого острова и кто такой Василий Чаленко.

По этому договору аренды остров был предоставлен арендатору для «организации спортивно-оздоровительной площадки» и не может эксплуатироваться в иных целях до 2055 года

В 2006 году Зеленый остров арендовал предприниматель Асфар Чертыз. Территория — 14,3 гектаров. В договоре аренды земельного участка говорится: «Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок (…) из категории земель «земли водного фонда» (…) для организации спортивно-оздоровительной площадки».

Ровно через год Асфар Чертыз переуступил право аренды адыгейской компании ООО «Юпитер» в лице генерального директора Чаленко-младшего. Участок передавался все еще для организации спортивной площадки.

В августе 2009 года глава администрации Тахтамукайского района Адыгеи Ризо Пшидаток подписывает распоряжение об изменении вида разрешенного использования территории острова. В сентябре ООО «Юпитер» и районный глава подписывают дополнительное соглашение, из которого следует, что остров уже не относится к «землям водного фонда». Теперь это — «земли населенных пунктов», а сам участок уже предоставлен «для малоэтажного жилищного строительства (одно-, двухэтажного)».

Как Ризо Пшидаток планировал обеспечивать к этой территории доступ служб защиты населения, обеспечивать работу надзирающих и контролирующих органов — не понятно, ведь у Республики Адыгея нет прямого доступа к Зеленому острову, их разделяет река.

Глава администрации Тахтамукайского района Ризо Пшидаток в 2012 году (скончался в 2016 году).

Фото: ИА «Живая Кубань»

На космоснимках видно, что уже в 2010 году началась подготовка к строительству: на острове появились дороги, а часть территории зачищена от деревьев.

В 2011 году Иван Чаленко переуступает право аренды своему отцу — Василию.

В 2012 году администрация Козетского сельского поселения стала выдавать первые разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Тогда же начинается реклама коттеджного поселка. На YouTube сохранился рекламный ролик «Зеленый остров роскоши в Краснодаре» — в титрах говорится: «Настоящая элитная недвижимость. Только индивидуальный подход!».

О Василии Чаленко, рассказывает руководитель спортивного клуба «Белая стрела» Роман Любименко. Он говорит, что с бизнесменом его познакомил в 2009 году Валерий Козловцев, — на тот момент руководитель департамента спорта Краснодарского края.

Роман Любименко, организатор спортивных турниров.

Фото: из личного архива

«Козловцев помогал в чисто организационных моментах административным ресурсом: чтобы бумажки там не лежали по неделе, по две. Он заносил их в кабинет, и сам их рассматривал». Валерий Козловцев предложил оформить землю на краснодарскую городскую общественную организацию «Федерация технических видов спорта». Козловцев говорил, что у Федерации есть деньги, на которые и предлагал построить «Белую стрелу».

— Когда подготавливали документы, формировали участок, меня позвал Козловцев и говорит: «С тобой хочет познакомиться Василий Иванович, — рассказывает Роман Любименко. — Это давний друг Федерации, он нам помогает, принимает участие в строительстве». Я пришел туда, Чаленко говорит: «Вот, Роман! Мы тут будем все вместе строить. Мы все едины, мы должны друг другу помогать. Построим комплекс, будем гонять. Мне нравится смотреть со стороны, как вы организовываете соревнования». Вот в таком формате мне его представили, так я с ним и познакомился.

Строительство турбодрома началось в 2009 году, а к концу года он открылся. Спустя два года Василий Чаленко предложил построить гостиницы для спортсменов: «Ты, Ромочка, говорит, спортсменов расселяешь и привозишь, устраиваешь шоу, спортивные соревнования, так все здорово. Вот спортсменов расселяешь на других местах. Мы вот сейчас на участке в полгектара построим гостиницы, где будут спортсмены проживать. Я говорю: «Ну, все здорово». Он говорит: «Вот, не надо будет тебе ходить и платить там, здесь на месте будет дешевле все». Затраты на организацию всех соревнований я внес из своего кармана. Все. Началось строительство, которым конкретно занимался Чаленко», — вспоминает Роман Любименко.

Василий Чаленко гостиницы построил, затем оформил в собственность и распродал в частные руки.

«Гостиницами там и не пахло...» Виды на коттеджи острова Зеленый. Съемка с дрона

«Гостиницами там и не пахло...» Виды на коттеджи острова Зеленый. Съемка с дрона

«Василий Иванович, я что-то не понял, а где гостиницы, что вы обещали?» — рассказывает Роман Любименко. Он ответил: «Ой, да ты знаешь, не получается тут. Надо, ты говорил, большую гостиницу. Тут же маленькие получились по проекту как-то случайно».

— Потом я посмотрел, как они строились, это не гостиницы. Чистые коттеджи. Гостиницами там и не пахло по их виду.

2015 год. Коттеджи на территории острова Зеленый.

Фото: «Эковахта по Северному Кавказу»

Валерий Козловцев и член Федерации технических видов спорта Александр Акулов, по словам Романа Любименко, рассказывали, что Чаленко был полковником ФСБ в отставке. Его будто бы вывели за штат. Информация о принадлежности Василия Чаленко к спецслужбе подтверждается объяснением, которое он давал следователю в 2012 году (документ имеется в распоряжении редакции): «В 2008 году я окончил службу в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю и вышел на пенсию. Последний раз состоял на руководящей оперативной работе в звании полковника».

В ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном. Два бывших президента Федерации технических видов спорта Александр Анпольский и Игорь Николаев арестованы, их подозревают в незаконной передаче прав на землю под спортивный комплекс. В доме Чаленко проходили обыски. Сейчас дело «Белой стрелы» находится на личном контроле у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.