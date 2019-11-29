15 простых советов для хорошего сна 29.11.2019, 20:47

Соблюдая несложные правила, можно значительно улучшить качество сна.

Подборку из 15 советов для хорошего сна сделал сайт orthodo.od.ua.

1. Возьмите регулярный сон в привычку. Засыпая каждую ночь в разное время, вы подвергаете стрессу свой организм и не даете ему наладить внутренние биологические часы.

2. Избегайте спать днем, если это нарушает ваш ночной сон.

3. Выберите наиболее удобный для вас матрас по жесткости и упругости.

4. Используйте удобную подушку.

5. Лучше всего спится без света в абсолютно темном пространстве.

6. Поставьте в ванную/туалет ночник, чтобы не включать большой свет, если вам туда понадобится сходить посреди ночи.

7. Устраните шум и другие внешние звуковые раздражители. Гул от кондиционера или ранних утренних машин можно замаскировать приятным и успокаивающим, например, звуком прибоя или шелестом листвы.

8. Поддерживайте оптимальную температуру тела: используйте дополнительное одеяло зимой или легкое покрывало жарким летом. Холод и жара являются нередкими нарушителями сна.

9. Не используйте успокоительное и снотворное – они только маскируют проблемы, но не устраняют. Плюс эти препараты могут вызвать зависимость.

10. Не ставьте в спальне компьютер или чего-либо, связанного с работой – это будет мешать вам заснуть на подсознательном уровне.

11. Не пейте кофе или другие стимулирующие напитки по крайне мере за несколько часов до сна.

12. Не тренируйтесь с отягощением вечером, если это оказывает негативное воздействие на ваш сон.

13. Выпейте небольшую чашку ромашкового чая за 2 часа до сна – прекрасное усыпляющее средство!

14. Не занимайтесь перед сном ничем, что может вызвать повышенную эмоциональность – иначе заснуть будет сложно.

15. Почитайте что-нибудь расслабляющее перед сном.